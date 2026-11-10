फिलीपींस में विमान हादसा, 6 विदेशी नागरिकों को ले जा रहा प्राइवेट प्लेन क्रैश

डिजिटल डेस्क, मनीला। फिलीपींस में एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया है। इस प्लेट में छह विदेशी नागरिक सवार थे। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान में सवार किसी यात्री या चालक दल के सदस्य की मौत हुई है या नहीं।