ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर ड्रोन से हड़कंप, कई उड़ानें स्थगित

एएफपी, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी के मुख्य हवाई अड्डे पर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद मंगलवार को उड़ानें स्थगित कर दी गईं। ब्रुसेल्स हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। प्रवक्ता ने एएफपी को बताया कि संदिग्ध ड्रोन के कारण कोई उड़ान रवाना या आ नहीं रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे शार्लेरोई पर भी एहतियात के तौर पर हवाई यातायात रोक दिया गया। हालांकि व्यवधानों की अनुमानित अवधि के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया।

बेल्जियम में हवाई यातायात नियंत्रण के लिए जिम्मेदार कंपनी स्काईज़ ने एएफपी के टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

यह रुकावटें हाल ही में जर्मनी और डेनमार्क सहित कई यूरोपीय देशों में हवाई अड्डों और संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए रहस्यमय ड्रोन हमलों की घटनाओं के बाद आई हैं।

बेल्जियम की सैन्य खुफिया एजेंसी ने कहा कि वह इस घटना की जांच कर रही है। रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकेन ने सोमवार को रूस पर उंगली उठाने से इनकार कर दिया है।