    ब्राजील की सबसे खतरनाक पुलिस रेड का शिकार कैसे बना फूड डिलीवरी एजेंट? परिवार ने क्या कहा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:38 PM (IST)

    ब्राजील में एक फूड डिलीवरी एजेंट की पुलिस रेड में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों को सजा देने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है।

    ब्राजील की सबसे खतरनाक पुलिस रेड। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 28 अक्टूबर को जब डगलस दा सिल्वा एक फ़ूड डिलीवरी छोड़कर रियो डी जेनेरियो के नॉर्थ साइड में अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था, तो दूर से गोलियों की आवाज आई। रियो की एलीट पुलिस फ़ोर्स के सैकड़ों सदस्य लगभग एक मील दूर एक फ़ेवेला कॉम्प्लेक्स में घुस गए थे और कोमांडो वर्मेलो गैंग के सदस्यों को निशाना बना रहे थे।

    उस शाम उसके गेट वाले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के ऊपर जंगली पहाड़ियों में अभी भी गोलीबारी हो रही थी। 30 साल का सिल्वा अपनी सफेद हुंडई सेडान में घर आ रहा था, तभी इलाके की सिक्योरिटी कर रहे मोटरसाइकिल पुलिसवालों ने उसे रुकने का ऑर्डर दिया।

    सिल्वा ने ऑर्डर मिलने पर रुकने से मना कर दिया- पुलिस

    अपनी रिपोर्ट में, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिल्वा ने ऑर्डर मिलने पर रुकने से मना कर दिया, गाड़ी भगाई, और उन पर रिवॉल्वर से गोली चला दी, जिसे बाद में उसने सरेंडर कर दिया। सिल्वा के परिवार का कहना है कि उसके पास कोई बंदूक नहीं थी, कोई क्रिमिनल कनेक्शन नहीं था और पुलिस का विरोध करने की कोई वजह नहीं थी।

    एक राहगीर का वीडियो जिसे रॉयटर्स ने वेरिफाई किया है, उसमें दिखाता है कि पुलिस सिल्वा को उसकी कार से बाहर निकलने का ऑर्डर दे रही है जो उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने वाले गेट पर एक किनारे पर रुकी हुई थी।

    पुलिस ने चलाई गोली

    फिर पुलिस ने गाड़ी की टिंटेड खिड़कियों से गोली चलाई, इससे पहले कि सिल्वा ने दरवाजा खोला, लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और जमीन पर बैठ गया, उसके दाहिने गाल से खून बह रहा था।

    एक अनजान औरत कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, "हे भगवान, उन्होंने यहां क्या कर दिया। हे भगवान।" एक और औरत ने कहा, "कोई, एम्बुलेंस बुलाओ।"

    रॉयटर्स ने सड़क के साइन, रोड मैप, ट्रैफिक लाइट, यूटिलिटी पोल और बिल्डिंग के बाहरी हिस्से का इस्तेमाल करके वीडियो की लोकेशन वेरिफाई की और पुष्टि करने वाली रिपोर्ट से तारीख कन्फर्म की।

    पुलिस ने घटना की डिटेस्ल देने से मना किया

    रियो पुलिस ने घटना की डिटेल्स पर कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन पिछले हफ्ते कहा कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। शूटिंग के तीन हफ़्ते बाद भी, सिल्वा की हालत स्थिर है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। 28 अक्टूबर को हुई पुलिस रेड में मारे गए सैकड़ों लोगों में से एक जिसमें चार पुलिस अफसरों समेत 121 लोग मारे गए थे, यह ब्राजील के इतिहास की सबसे जानलेवा रेड थी।

    रियो के गवर्नर क्लाउडियो कास्त्रो ने रेड को सफलता बताया और कहा कि रेड में सिर्फ चार मरे हुए अफसर और उनके घायल साथी ही शिकार हुए। अधिकारियों ने कहा है कि रेड में जो कोई और मारा गया या गंभीर रूप से घायल हुआ, वह गैंग का सदस्य था।

    स्टेट पुलिस का ऑपरेशन बहुत बुरा था- लूला

    ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने कहा कि रियो स्टेट पुलिस का ऑपरेशन बहुत बुरा था और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स की मांग पर एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग करने की कसम खाई।

    'अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं'

    सिल्वा के परिवार का कहना है कि वह बहुत ज्यादा पुलिसिंग का एक बेकसूर शिकार थे। सिल्वा की पत्नी और उनके सैंडविच और जूस डिलीवरी बिजनेस में पार्टनर, 30 साल की कैरीन फरेरा डॉस सैंटोस ने कहा, "मेरे पति अब अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, और हम उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ रहे हैं।"

    गोलीबारी की अलग-अलग बातें, जिन्हें पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने देखा, जिन्होंने घटना और उसके बाद की घटनाओं का कुछ हिस्सा सेल फोन से रिकॉर्ड किया, यह दिखाती हैं कि रियो में उस खूनी दिन क्या हुआ था, इसे एक साथ जोड़ना कितना मुश्किल है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)