पहले आसपास के खड़े लोगों को हटाया, फिर यहूदियों पर की ताबड़तोड़ फायरिग; वीडियो में दिखा सिडनी फायरिंग की दास्तां
सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान गोलीबारी में 15 लोगों की जान गई और 40 से अधिक घायल हुए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दो बंदूकधारी पुल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव उत्सव के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की जान गई। 40 से अधिक लोग इस हमले में घायल हुए हैं।
अब इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में देखा जा सकता है कि काले कपड़े पहने दो कथित बंदूकधारी एक पुल से बोंडी बीच की ओर गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं।
वीडियो में साफ नजर आए दोनों हमलावर
इस वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई देने पर स्विमिंग सूट पहने समुद्र तट पर मौजूद लोग पानी से भागते हुए दिखाई दिए। सामने आए वीडियो को देखकर पता चलता है कि यह समुद्र तट से कुछ दूरी पर स्थित एक इमारत से शूट किया गया प्रतीत किया गया है।
वीडियो में काले रंग की शर्ट पहने दो व्यक्ति समुद्र तट की ओर जाने वाले एक पैदल पुल से लंबी बंदूकों से गोलीबारी करते हुए दिखाई दिए। वहीं, पुल के दूसरी ओर से फिल्माए गए 10 मिनट लंबे वीडियो में 6 मिनट तक लगातार गोलीबारी दिखाई गई, जिसमें हमलावरों ने लंबे समय तक पैदल पुल को आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वे समुद्र तट पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी गोलीबारी ने उन्हें पीछे धकेल दिया।
पहले पुल पर चढ़े फिर भीड़ पर दागी गोलियां
तस्वीरों से पता चलता है कि रविवार शाम करीब 6.30 बजे दोनों हमलावर पैदल पुल के शिखर तक गए और फिर पार्क में हनुक्का के पहले दिन का जश्न मना रही एक बड़ी भीड़ की ओर उत्तर दिशा में गोलियां चलाईं। वीडियो में नजर आ रहा है कि दो हमलावरों में से एक, नवीद अकरम ने गोलीबारी रोककर अपने पीछे और कैंपबेल परेड की ओर पैदल पुल पर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर रास्ता दिखाया।
6 minutes of unrelenting shooting at #bondibeach #bondi pic.twitter.com/NqoDcDn2F9— sniffs_ (@sniffsonX) December 14, 2025
वहीं, अन्य हमलावर साजिद अकरम सीढ़ियों से नीचे उतरकर पार्क में मौजूद भीड़ की ओर दौड़ते हुए दिखाई दिया। उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद ने अपने पीछे और दाईं ओर खड़े लोगों की ओर मुड़कर उन्हें वहां से चले जाने का इशारा किया। इसके बाद वह फिर भीड़ पर गोलियां बरसाने लगा।
इसके कुछ पल बाद ही पुलिस की जवाबी फायरिंग में साजिद अकरम को पुल की ओर धक्का दे दिया गया। इसके बाज उन्हें गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। हालांकि नवीद ने भीड़ पर फायरिंग जारी रखी, जिसके बाद उसे भी गोली लग गई।
The hero of Bondi Beach, is NOT a Muslim!— Doug Sides (@DougSides) December 15, 2025
He’s a Maronite Christian ✝️
(A Christian sect of Middle Eastern believers in Jesus Christ)
He is From Lebanon. This his name is Arabic, Ahmed Al Ahmed, but he is a Christian.
Praise God for his courage. 🙏
pic.twitter.com/QLqRRLx5ml
10 मिनट तक हमलावरों ने चलाई गोलियां
प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि हमलावरों ने करीब 10 मिनट तक लगातार गोली चलाई। जिसके चलते सैकड़ों लोग रेत पर और आसपास की सड़कों पर इधर-उधर भागने लगे। गोलीबारी की सूचना मिलने पर शाम लगभग 6:45 बजे आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया।
पुलिस ने बाद में बताया कि हमलावर बाप-बेटे की जोड़ी थी। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने बताया कि एक हमलावर साजिद अकरम पुलिस की गोली की चपेट में आकर मारा गया, जबकि दूसरा हमलावर नवीद अकरम घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
