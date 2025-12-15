पहले आसपास के खड़े लोगों को हटाया, फिर यहूदियों पर की ताबड़तोड़ फायरिग; वीडियो में दिखा सिडनी फायरिंग की दास्तां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव उत्सव के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की जान गई। 40 से अधिक लोग इस हमले में घायल हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में देखा जा सकता है कि काले कपड़े पहने दो कथित बंदूकधारी एक पुल से बोंडी बीच की ओर गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं।

वीडियो में साफ नजर आए दोनों हमलावर इस वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई देने पर स्विमिंग सूट पहने समुद्र तट पर मौजूद लोग पानी से भागते हुए दिखाई दिए। सामने आए वीडियो को देखकर पता चलता है कि यह समुद्र तट से कुछ दूरी पर स्थित एक इमारत से शूट किया गया प्रतीत किया गया है।

वीडियो में काले रंग की शर्ट पहने दो व्यक्ति समुद्र तट की ओर जाने वाले एक पैदल पुल से लंबी बंदूकों से गोलीबारी करते हुए दिखाई दिए। वहीं, पुल के दूसरी ओर से फिल्माए गए 10 मिनट लंबे वीडियो में 6 मिनट तक लगातार गोलीबारी दिखाई गई, जिसमें हमलावरों ने लंबे समय तक पैदल पुल को आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वे समुद्र तट पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन सुरक्षा बलों की जवाबी गोलीबारी ने उन्हें पीछे धकेल दिया।