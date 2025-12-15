बर्लिन की चर्चा को अमेरिका ने बताया प्रगतिशील, क्या शांति प्रस्ताव पर मान गए जेलेंस्की?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के सिलसिले में सोमवार को औपचारिक बैठक हुई। इससे पहले रविवार को पांच घंटे की अनौपचारिक बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकाफ और दामाद जेरेड कुशनर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ कई मसलों पर वार्ता की थी। बर्लिन में यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए बैठक दो दिन की बैठकों में हुई चर्चा को अमेरिका ने बहुत प्रगतिशील बताया है। लेकिन यह नहीं बताया है कि अमेरिकी शांति प्रस्ताव के किन बिंदुओं पर जेलेंस्की सहमत हो गए हैं। रविवार की बैठक में जेलेंस्की ने साफ कर दिया था कि यूक्रेन सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होने की अपनी इच्छा को छोड़ने के लिए तैयार है।

लेकिन बदले में उसे अमेरिका समेत सहयोगी पश्चिमी देशों की ओर से सुरक्षा गारंटी चाहिए। इस सुरक्षा गारंटी के तहत जेलेंस्की यूक्रेन में सहयोगी देशों के सैनिकों की तैनाती चाहते हैं। फिलहाल रूस इसके लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ सकते हैं लेकिन रूस ने यूक्रेन के नाटो की सदस्यता की इच्छा छोड़ने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। कहा कि यह युद्ध का मूल कारण था। बर्लिन में रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए वार्ता तब हुई है जब इसी सप्ताह यूरोपीय संघ (ईयू) के 27 सदस्य देशों के नेता ब्रसेल्स में रूस की फ्रीज की 250 अरब डालर की संपत्ति की गारंटी से यूक्रेन को कर्ज देने पर निर्णय लेंगे।