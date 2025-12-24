'आपने उसकी हत्या करवाई...', उस्मान हादी के भाई ने खोली यूनुस सरकार की पोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छात्र नेता शरीफ उस्मान की मौत के बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय हिसंक प्रदर्शन करने वालों के निशाने पर है। वहीं, शरीफ उस्मान के भाई ने इसे यूनुस सरकार की चाल बताया है।

उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ढाका के शाहबाग में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, "उस्मान किसी के आगे झुकता नहीं था। आपने उस्मान हादी को मार दिया और अब आप इसे मुद्दा बनाकर चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं।"

उस्मान के भाई ने यूनुस की अंतरिम सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है।

उमर हादी ने कहा-

उस्मान चाहता था कि फरवरी में चुनाव हों। प्रशासन को तुरंत इस संदर्भ में कदम उठाकर चुनावी प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए।

यूनुस सरकार को दी चेतावनी

पूर्व पीएम शेख हसीना पर निशाना साधते हुए उमर हादी ने कहा, "हत्यारोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे चुनाव प्रभावित न हो सके। मगर, सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला, तो आपको भी एक दिन बांग्लादेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"

क्या है पूरा मामला?

शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मोंचो का प्रवक्ता था। 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट करने के बाद यह संस्था अस्तित्व में आई थी। 12 दिसंबर को ढाका में कुछ बाइक सवार लोगों ने शरीफ के सिर में गोली मार दी। शरीफ को तुरंत एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।