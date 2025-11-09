Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेश में 142 स्थानों पर 7000 पुलिसकर्मियों ने किया सुरक्षा अभ्यास, ढाका में अशांति की आशंका

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:18 AM (IST)

    बांग्लादेश पुलिस ने शनिवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामीलीग के 13 नवंबर को होने वाले ढाका लॉकडाउन कार्यक्रम से पहले राजधानी ढाका के प्रमुख स्थानों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभ्यास किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    अशांति की आशंका के बीच बांग्लादेश पुलिस का ढाका में सुरक्षा अभ्यास  (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश पुलिस ने शनिवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 13 नवंबर को होने वाले ढाका लॉकडाउन कार्यक्रम से पहले राजधानी ढाका के प्रमुख स्थानों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभ्यास किया।

    ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस (डीएमपी) के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगले हफ्ते हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास सहित 142 स्थानों पर लगभग 7,000 पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा अभ्यास किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ढाका में पुलिस की बढ़ी हुई मौजूदगी की सूचना है, जिससे 13 नवंबर को कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राजधानी के लोगों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, डीएमपी ने इसे अपने नियमित सुरक्षा अभ्यास का हिस्सा बताया है।

    बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आइसीटी-बीडी) शेख हसीना की अनुपस्थिति में उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमे पर जल्द ही फैसला सुनाने की तारीख की घोषणा कर सकता है।