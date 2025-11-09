बांग्लादेश में 142 स्थानों पर 7000 पुलिसकर्मियों ने किया सुरक्षा अभ्यास, ढाका में अशांति की आशंका

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश पुलिस ने शनिवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 13 नवंबर को होने वाले ढाका लॉकडाउन कार्यक्रम से पहले राजधानी ढाका के प्रमुख स्थानों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभ्यास किया।

ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस (डीएमपी) के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगले हफ्ते हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास सहित 142 स्थानों पर लगभग 7,000 पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा अभ्यास किया।