बांग्लादेश का नया जन्म : जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ यूनुस ने किया एलान, छात्र कर रहे विरोध
मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी सहित 25 दलों ने इस पर हस्ताक्षर किए। यह चार्टर, जो युनुस की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय सहमति आयोग और राजनीतिक दलों के बीच लंबी बातचीत के बाद तैयार किया गया, विभिन्न क्षेत्रों के लिए 80 से अधिक सुधार प्रस्तावों को शामिल करता है।
पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को कहा कि जुलाई चार्टर नामक एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ''नया बांग्लादेश'' का जन्म हुआ है। इस समारोह का बहिष्कार उनके प्रमुख सहयोगी, छात्र-नेतृत्व वाले नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ने किया।
यह चार्टर, जो युनुस की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय सहमति आयोग और राजनीतिक दलों के बीच लंबी बातचीत के बाद तैयार किया गया, विभिन्न क्षेत्रों के लिए 80 से अधिक सुधार प्रस्तावों को शामिल करता है।
युनुस ने कहा, ''यह एक नए बांग्लादेश का जन्म है,'' जब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद परिसर में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
इस वर्ष यूनुस के आशीर्वाद से स्थापित छात्र-नेतृत्व वाले एनसीपी ने चार्टर पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। एनसीपी ने आरोप लगाया कि इसे ''कानूनी आधार'' सुनिश्चित किए बिना हस्ताक्षरित किया गया।
पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ''धोखा'' देकर (राष्ट्रीय) सहमति के नाम पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
हस्ताक्षर समारोह से कुछ घंटे पहले राष्ट्रीय सहमति आयोग ने घोषणा की कि उसने चार्टर के एक प्रविधान में संशोधन किया है, जिसमें ''जुलाई के लड़ाकों'' को उनके विद्रोह के दौरान की भूमिका के लिए क्षमा किया गया है। एनसीपी को मनाने के लिए संशोधित मसौदे में ''फासीवादी अवामी लीग'' शब्द भी शामिल किया गया।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा
बांग्लादेश पुलिस ने संसद के निकट एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया। जब उन्होंने क्षेत्र को खाली करने से इन्कार कर दिया तो पुलिस ने लाठियों तथा ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। यह घटना जुलाई चार्टर के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की अनिश्चितता के बीच हुई।
सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुलाई चार्टर के हस्ताक्षर समारोह के लिए बनाए गए मंच के सामने एकत्रित हुए। जब सुरक्षा बलों के सदस्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारी नारे लगाने लगे। उन्होंने दो पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया, अस्थायी स्वागत कक्ष, अस्थायी नियंत्रण कक्ष और सांसद भवन के सामने बनाए गए फर्नीचर में आग लगा दी।
