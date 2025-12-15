पत्रकारों के लिए नर्क बन चुका है बांग्लादेश, यूनुस सरकार की पुलिस ने एक और जर्नालिस्ट को किया गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक और पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया है। ढाका पुलिस की विशेष जांच शाखा ने वरिष्ठ पत्रकार अनीस आलमगीर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
इस कदम को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में प्रेस की स्वतंत्रता के दमन के एक और उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।
विशेष शाखा के अतिरिक्त आयुक्त शफीकुल इस्लाम ने रविवार रात इस घटना की पुष्टि की और कहा कि आलमगीर ने पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने पत्रकार को हिरासत में लेने का कारण नहीं बताया।
वरिष्ठ पत्रकार अनीस आलमगीर ढाका में हिरासत में
आलमगीर हालिया टीवी टाक शो में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। उनको ऐसे समय हिरासत में लिया गया है, जब देश में पत्रकारों पर हमले बढ़ गए हैं। गत 12 दिसंबर को एक कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर कुछ कट्टरपंथियों ने हमला किया था।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में अगस्त, 2024 से जुलाई, 2025 के दौरान पत्रकारों के खिलाफ 195 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो इससे पहले के वर्ष की तुलना में 550 प्रतिशत की वृद्धि है।
हादी को इलाज के लिए ले जाया गया सिंगापूर
दक्षिणपंथी समूह इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को उपचार के लिए सोमवार को एयर एंबुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया। उन्हें शुक्रवार को ढाका में गोली मार दी गई थी। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वह बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में उम्मीदवार भी हैं।
