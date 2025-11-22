Language
    बांग्लादेश में 24 घंटे के अंदर फिर लगे भूकंप के झटके, कल गई थी 9 लोगों की जान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    बांग्लादेश में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार भूकंप आया, जिसका केंद्र ढाका के पास था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई। इससे पहले, शुक्रवार को आए भूकंप में नौ लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था, जिससे भगदड़ मच गई और घायलों की संख्या बढ़ गई।

    बांग्लादेश में भूकंप के झटके। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 24 घंटे के भीतर बांग्लादेश में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बांग्लादेश मौसम विभाग के भूकंप ऑब्जर्वेशन और रिसर्च सेंटर ने इन झटकों को रिकॉर्ड किया। शनिवार सुबह 10:36 बजे ढाका के अशुलिया के बायपाइल में रिक्टर स्केल पर 3.3 मैग्नीट्यूड का झटका रिकॉर्ड किया गया।

    भूकंप मॉनिटरिंग और रिसर्च सेंटर के एक अधिकारी निजामउद्दीन अहमद ने इस जानकारी की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "यह एक छोटा भूकंप है। इसका केंद्र बायपाइल है।"

    शुक्रवार को आए भूकंप में 9 लोगों की मौत

    इससे पहले, शुक्रवार को बांग्लादेश में आए 5.7 मैग्नीट्यूड के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। भूकंप में पूरे देश में सौ से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भूकंप में मारे गए लोगों पर गहरा दुख जताया।

    ढाका में, अरमानीटोला के कोसाइतुली इलाके में एक 8 मंजिला इमारत की साइड की दीवारों और कंगनी से ईंटें और टाइलें गिर गईं, जहां एक बीफ स्टॉल स्थित था। खरीदार और पैदल यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। मुगदा मदीनाबाग में निर्माणाधीन इमारत के सुरक्षा गार्ड मकसूद (50) की रेलिंग गिरने से मौत हो गई।

    भूकंप से 100 से अधिक लोग घायल

    नरसिंहडी में, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिले के विभिन्न हिस्सों में सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं और भूकंप के कारण घबराहट में ऊंची इमारतों से नीचे भागने के कारण अब तक चार लोगों की मौत हो गई है। उनमें से दो लोगों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया है।

    भेजे गए दो लोगों में से, ढाका मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बच्चे, हाफिज उमर (8 साल) को मृत घोषित कर दिया और उसके पिता, दिलवर हुसैन उज्जल की हालत गंभीर बताई।

    नरसिंगडी के पलाश उपजिला में चारसिंदूर यूनियन के मलिता पश्चिमपारा गांव के काजम अली भुइयां (75) नाम के एक बुजुर्ग मिट्टी के घर के नीचे दब गए और बाद में जिला हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

     