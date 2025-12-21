बांग्लादेश में भारी बवाल, भीड़ ने सात साल की बच्ची को जिंदा जलाया; सरकार को 24 घंटों का दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद भड़की व्यापक हिंसा के दौरान एक मासूम बच्ची को जिंदा जलाए जाने की अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार को लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में बीएनपी के एक नेता के घर को कथित तौर पर बाहर से बंद करके आग लगा दी गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी और गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 32 वर्षीय हादी को शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय मस्जिद के पास राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के बगल में कड़ी सुरक्षा के बीच दफनाया गया।

उनकी मृत्यु के बाद पूरे बांग्लादेश में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिनमें गुरुवार को चटोग्राम में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी भी शामिल है। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद, हादी की पार्टी इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की।

इंकलाब मंच ने सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम शनिवार दोपहर को ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों लोगों के इकट्ठा होने के बाद दिया गया। इंकलाब मंच के प्रवक्ता और जुलाई के जन आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी की जनाजे की नमाज के बाद चेतावनी दी।

निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता था हादी शरीफ उस्मान हादी जुलाई, 2024 विद्रोह का प्रमुख चेहरा था। भारत का कट्टर आलोचक हादी इंकलाब मंच का प्रवक्ता भी था। 32 वर्षीय हादी ने घोषणा की थी कि वह ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर 13वां संसदीय चुनाव लड़ेगा।

हादी के परिवार ने शाहबाग में एक स्मारक बनाने की मांग की। यही से उसने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन आंदोलन की शुरुआत की थी। यूनुस सरकार ने उसकी मौत पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और उसका शव शनिवार को संसद के नजदीक दफनाया जाएगा। इसके मद्देनजर पूरे ढाका में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।