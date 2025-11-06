Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक भड़की हिंसा, BNP प्रत्याशी को मारी गोली; उम्मीदवार का घर जलाया

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:03 PM (IST)

    बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हिंसा भड़क उठी है। चटगांव में बीएनपी उम्मीदवार इरशाद उल्लाह को गोली मारी गई, जबकि कोमिला में एक अन्य उम्मीदवार के घर में आग लगा दी गई। अंतरिम सरकार ने घटनाओं की निंदा की है और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है, जबकि जमात ने आंदोलन की धमकी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान भड़की हिंसा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने की घोषणा होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और उसी के साथ हिंसा शुरू हो गई है। बुधवार को चटगांव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के घोषित प्रत्याशी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। जबकि कोमिला में एक अन्य प्रत्याशी के घर में आग लगा दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतरिम सरकार ने दोनों घटनाओं की कड़ी निंदा की है और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चटगांव में प्रत्याशी इरशाद उल्लाह को गोली तब लगी जब वह चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में थे। चटगांव पुलिस ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि निशाने पर इरशाद उल्लाह नहीं थे बल्कि कोई और था, निशाना चूकने से गोली बीएनपी प्रत्याशी को लगी और वह घायल हो गए।

    चुनाव प्रचार में हिंसा, बीएनपी उम्मीदवार घायल

    जबकि कोमिला में बीएनपी के प्रत्याशी मनोवर सरकार ने बताया है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके घर में आग लगा दी जिससे बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया। सरकार ने दोनों घटनाओं पर चिंता जताई है। कहा है कि सरकार सभी प्रत्याशियों और नागरिकों की हर तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जिससे चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से पूरी हो।

    कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस ने सुरक्षा बलों को देश में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। कहा है कि जमात ¨हसा का माहौल बनाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है।

    जमात ने दी आंदोलन छेड़ने की धमकी

    अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव को लेकर जमात-ए-इस्लामी ने असंतोष जताया है। कहा है उनकी पांच सूत्री मांगों के लिए अंतरिम सरकार ने कुछ नहीं किया है। पार्टी महासचिव मियां गुलाम परवर ने सरकार को धमकी दी है कि मांगें पूरी न होने पर जमात 11 नवंबर से देश में आंदोलन छेड़ देगी।

    (न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)