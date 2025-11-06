बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक भड़की हिंसा, BNP प्रत्याशी को मारी गोली; उम्मीदवार का घर जलाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने की घोषणा होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और उसी के साथ हिंसा शुरू हो गई है। बुधवार को चटगांव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के घोषित प्रत्याशी को गोली मारकर घायल कर दिया गया। जबकि कोमिला में एक अन्य प्रत्याशी के घर में आग लगा दी गई।

अंतरिम सरकार ने दोनों घटनाओं की कड़ी निंदा की है और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चटगांव में प्रत्याशी इरशाद उल्लाह को गोली तब लगी जब वह चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में थे। चटगांव पुलिस ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि निशाने पर इरशाद उल्लाह नहीं थे बल्कि कोई और था, निशाना चूकने से गोली बीएनपी प्रत्याशी को लगी और वह घायल हो गए।

चुनाव प्रचार में हिंसा, बीएनपी उम्मीदवार घायल जबकि कोमिला में बीएनपी के प्रत्याशी मनोवर सरकार ने बताया है कि कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके घर में आग लगा दी जिससे बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया। सरकार ने दोनों घटनाओं पर चिंता जताई है। कहा है कि सरकार सभी प्रत्याशियों और नागरिकों की हर तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जिससे चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से पूरी हो।

कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस ने सुरक्षा बलों को देश में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। कहा है कि जमात ¨हसा का माहौल बनाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है।

जमात ने दी आंदोलन छेड़ने की धमकी अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव को लेकर जमात-ए-इस्लामी ने असंतोष जताया है। कहा है उनकी पांच सूत्री मांगों के लिए अंतरिम सरकार ने कुछ नहीं किया है। पार्टी महासचिव मियां गुलाम परवर ने सरकार को धमकी दी है कि मांगें पूरी न होने पर जमात 11 नवंबर से देश में आंदोलन छेड़ देगी।