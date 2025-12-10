बांग्लादेश में अगले दो दिनों में हो सकती है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, चुनाव आयोग ने तैयारियों को लेकर दिया बड़ा अपडेट

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने फरवरी में होने वाले 13वें आम चुनाव कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगले दो दिनों में कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

इस बीच, सिराजगंज जिलान्तर्गत काजीपुर में चुनाव प्रचार को लेकर कट्टरपंथीइस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच मतभेद हिंसा में बदल गए, जिसमें लगभग 15 जमात कार्यकर्ता घायल हो गए। बहरहाल, चुनाव आयुक्त अब्दुर रहमानेल मसूद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ बैठक के बाद कार्यक्रम की घोषणा बुधवार शाम या गुरुवार को की जाएगी।'' उन्होंने बताया कि बैठक बुधवार को बंगभवन राष्ट्रपति भवन में होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एएमएम नासिर उद्दीन द्वारा एक राष्ट्रव्यापी संबोधन में कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। सीईसी ने चुनावों की तारीख की घोषणा और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा पेश किए गए कई सुधार प्रस्तावों पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह से पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सैयद रेफात अहमद से मुलाकात की।

शेख हसीना ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार बताया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की प्रशंसा की। उन्होंने संकट के समय उन्हें शरण देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और देश को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार बताया।

एक खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि वह बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को कैसे देखती हैं, तो हसीना ने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन और दोनों देश के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की कद्र करती हूं। व्यक्तिगत और कूटनीतिक स्तर पर खतरे के समय मुझे दी गई शरण के लिए आभारी हूं।

भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बांग्लादेश के हित में हैं भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बांग्लादेश के हित में हैं और वे स्थायी क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं निजी बातचीत और रिश्तों के बारे में बात नहीं करना चाहती। हालांकि, मैं भारत के लोगों की लगातार मदद के लिए उनकी आभारी हूं।