डिजिटल डेस्क, ढाका। मासूम बचपन को डिजिटल दुनिया के अनदेखे खतरों और एल्गोरिदम के मायाजाल से बचाने के लिए बांग्लादेश की अदालत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिवीजन ने अधिकारियों को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इंटरनेट मीडिया इस्तेमाल को रोकने के लिए अनिवार्य अंतरिम दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। इसने एल्गोरिदम-आधारित कंटेंट के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी निर्देश दिया।

16 वर्ष से कम बच्चों के इंटरनेट मीडिया पर रोक का आदेश जस्टिस सिकदर महमूदुर रजी और जस्टिस फातिमा अनवर की पीठ ने रविवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद फैसल दस्तगीर द्वारा दायर इस याचिका में बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास और आंखों की रोशनी पर अत्यधिक स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभावों को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने डाक एवं दूरसंचार सचिव तथा दूरसंचार नियामक आयोग के अध्यक्ष को त्वरित कदम उठाने को कहा है। साथ ही, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, बाल मनोवैज्ञानिकों, बाल रोग विशेषज्ञों और कानूनी जानकारों की एक स्वतंत्र समिति बनाने का निर्देश दिया है, जो बच्चों के व्यवहार पर एल्गोरिदम के असर का आकलन करेगी।

स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति एल्गोरिथम के असर की जांच करेगी कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि अब तक इस दिशा में राष्ट्रीय नीति न बनाना गैरकानूनी क्यों न माना जाए। गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्राजील के बाद अब ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय संघ भी बच्चों के लिए सख्त डिजिटल कानून ला रहे हैं।