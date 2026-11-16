लखनऊ तिहरा हत्याकांड: अब सोशल मीडिया खंगाल रही पुलिस, फायरिंग के वीडियो लाइक करने वाले भी रडार पर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सआदतगंज के ब्राह्मणी टोला तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपित ऋषभ शुक्ला के असलहों की सप्लाई चेन खंगालने में पुलिस जुटी है। अब पुलिस की जांच का दायरा उसके करीबियों और रिश्तेदारों से आगे बढ़कर इंटरनेट मीडिया तक पहुंच गया है।

ऋषभ के इंस्टाग्राम समेत अन्य इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए फोटो और वीडियो पुलिस के लिए अहम कड़ी बन गए हैं। इनमें शूटिंग रेंज में फायरिंग करते हुए उसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। पुलिस अब इन वीडियो पर लाइक और कमेंट करने वालों का भी ब्योरा जुटा रही है।



पुलिस ने ऋषभ के कई करीबियों और रिश्तेदारों से उनके पास से बरामद असलहों के संबंध में पूछताछ की है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ऋषभ के पास असलहे कहां से आए और उन्हें किसने उपलब्ध कराया।

उसके संपर्क में कौन-कौन लोग थे और असलहों की खरीद-फरोख्त में किसकी भूमिका थी, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस पहले जेल में बंद ऋषभ से असलहों के संबंध में पूछताछ करेगी। इसके बाद न्यायालय से अनुमति लेकर उसे रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस उसे लेकर उसके घर भी जाएगी। आशंका है कि उसने कुछ अन्य असलहे भी छिपाकर रखे हों।