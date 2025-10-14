Language
    Bangladesh Fire: बांग्लादेश में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, 9 लोगों की मौत; बुझाने में जुटी दमकल की टीम

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    बांग्लादेश में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 9 लोगों की दुखद मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, आग रेडिमेड गारमेंट फैक्ट्री की चौथी मंजिल पर लगी। दमकल की टीम आग बुझाने के प्रयासों में तत्परता से जुटी हुई है। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है, और मृतकों की पहचान करने का प्रयास जारी है।

    केमिकल गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक आइटम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखा था (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक कपड़ा फैक्ट्री और केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री मीरपुर के रूपनगर में स्थित थी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, केमिकल गोदाम एक रेडिमेट गारमेंट फैक्ट्री से बिल्कुल सटा हुआ है।

    कपड़ा फैक्ट्री 7 मंजिला हाँ और आग उसकी चौथी मंजिल पर लगी। अग्निशमन सेवा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मीडिया प्रकोष्ठ के एक अधिकारी तल्हा बिन जसीम ने कहा कि केमिकल गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक आइटम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टोर था।

    जहरीली गैस से मौत की आशंका

    तल्हा बिन जसीम ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा कि हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। आग इतनी भयानक है कि अभी भी इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आग से होने वाले नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है।

    बांग्ला भाषा के दैनिक अखबार प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, कपड़ा कारखाने की पहली और दूसरी मंजिल से नौ शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने संदेह जताया है कि सभी की मौत जहरीली गैस के कारण हुई होगी। अभी भी कारखाने में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

    अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा मीडिया विंग के एक अधिकारी तल्हा बिन जसीम ने कहा कि उन्हें स्थानीय समयानुसार सुबह 11:40 बजे आग लगने की सूचना मिली और पहली टीम सुबह 11:56 बजे घटनास्थल पर पहुँची।