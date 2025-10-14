Bangladesh Fire: बांग्लादेश में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, 9 लोगों की मौत; बुझाने में जुटी दमकल की टीम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में एक कपड़ा फैक्ट्री और केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। यह फैक्ट्री मीरपुर के रूपनगर में स्थित थी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, केमिकल गोदाम एक रेडिमेट गारमेंट फैक्ट्री से बिल्कुल सटा हुआ है।

कपड़ा फैक्ट्री 7 मंजिला हाँ और आग उसकी चौथी मंजिल पर लगी। अग्निशमन सेवा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के मीडिया प्रकोष्ठ के एक अधिकारी तल्हा बिन जसीम ने कहा कि केमिकल गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक आइटम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टोर था।

जहरीली गैस से मौत की आशंका तल्हा बिन जसीम ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा कि हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। आग इतनी भयानक है कि अभी भी इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आग से होने वाले नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है।

बांग्ला भाषा के दैनिक अखबार प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, कपड़ा कारखाने की पहली और दूसरी मंजिल से नौ शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने संदेह जताया है कि सभी की मौत जहरीली गैस के कारण हुई होगी। अभी भी कारखाने में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।