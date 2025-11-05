कट्टरपंथी जमात की धुन पर नाच रहे मुहम्मद यूनुस, बीएनपी बोली- बांग्लादेश सरकार के खुद की कोई ताकत नहीं

आइएएनएस, ढाका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मुहम्मद यूनुस नीत अंतरिम सरकार दो राजनीतिक दलों के निर्देशों पर काम कर रही है। सरकार के पास अपनी कोई ताकत नहीं रह गई है। दो पार्टियां जैसे नचा रही हैं, अंतरिम सरकार वैसे नाच रही है।

यूनुस सरकार कट्टरपंथी जमात को सत्ता में ला सकती है पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा अब्बास अब्बास ने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार अवैध तरीके अपनाकर कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) को चुनावी फायदा दिलाकर देश की सत्ता में ला सकती है।

उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, ये स्पष्ट है कि इसके पास अपनी खुद की कोई ताकत नहीं है। ये सरकार केवल दो दलों पर निर्भर हो गई है। हाल में एनसीपी को मिला चुनाव चिह्न है उन्होंने कहा कि इसका सुबूत हाल में एनसीपी को मिला चुनाव चिह्न है। सरकार वही कर रही है, जो ये कह रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और इनके लोकप्रिय होने का आधार क्या है। क्या इनको बांग्लादेश में कहीं और भी समर्थन मिल रहा है।

अब्बास ने कहा कि मुझे गंभीर रूप से चिंता हो रही है कि सरकार अवैध तरीके अपनाकर इन पार्टियों को येन केन प्रकारेण सत्ता में लाने के प्रयास में है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि जमात धर्म में राजनीति की दखलंदाजी करके देश तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रही है। हम देश को विभाजित नहीं होने देंगे।

बांग्लादेश गंभीर संकट में फंस गया है उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के अभाव में बांग्लादेश गंभीर संकट में फंस गया है। उन्होंने कहा, ''देश का मालिक कौन है? इसे कौन चलाता है? ऐसा लगता है जैसे देश बेसहारा हो गया है। हर कोई बस सुधार, सुधार और सुधार की बातें करने में व्यस्त है! लेकिन आप आ़खरि किसमें सुधार कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा।'

कट्टरपंथी दलों के दबाव में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बदली बांग्लादेश सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में संगीत एवं शारीरिक शिक्षा (पीई) के शिक्षकों के कई पदों के सृजन की योजना रद कर दी है। सरकार को पिछले कई हफ्तों से तमाम कट्टरपंथी संगठनों की आलोचना झेलनी पड़ रही थी। मंगलवार को बांग्लादेश की प्राथमिक एवं व्यापक शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2025 का संशोधित गजट जारी किया है।