बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यालय में आगजनी, नेताओं ने यूनुस प्रशासन पर साधा निशाना
बांग्लादेश में, ढाका के गुलिस्तान इलाके में भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग के कार्यालय में तोड़फोड़ और आग लगा दी। अवामी लीग ने यूनुस प्रशासन पर हिंसा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। न्यायाधिकरण शेख हसीना के खिलाफ मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा, जिससे ढाका में जनजीवन प्रभावित हुआ है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में गुरुवार को भीड़ ने ढाका के गुलिस्तान इलाके में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के केंद्रीय कार्यालय में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। यह हमला छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। यह घटना गुरुवार को अवामी लीग द्वारा घोषित ढाका लॉकडाउन कार्यक्रम के बीच हुई।
अवामी लीग ने कहा कि यूनुस प्रशासन के मौन समर्थन से पूरे देश में हिंसा और आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं।कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिबिर के नेता और कार्यकर्ता लाकडाउन कार्यक्रम का विरोध करने के लिए अवामी लीग के कार्यालय के बाहर एकत्र हुए थे।
आवामी लीग ने की निंदा
अवामी लीग ने हिंसा की निंदा करते हुए मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना की। पार्टी की ओर से कहा गया, ''यही वह लोकतांत्रिक सुधार है, जिसका प्रचार यूनुस और उनके साथी कर रहे हैं। सबसे बड़ी और प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी अंतरिम सरकार और उसके सहयोगियों के लगातार हमलों का सामना कर रही है।''
शेख हसीना के मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा बांग्लादेशी न्यायाधिकरणएएनआइ के अनुसार बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आइसीटी) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मामले में 17 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा।
ढाका में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त
हसीना पर पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह से संबंधित हत्या सहित मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप हैं। आइसीटी का यह फैसला हसीना की अवामी लीग द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंद के बीच आया है, जिससे ढाका सहित पूरे देश में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
