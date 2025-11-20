Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अवामी लीग का दावा- बांग्लादेश में 14 महीनों में 4177 लोगों की हत्या, नदी-नालों और सड़कों पर मिल रहीं लाशें

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:31 PM (IST)

    अवामी लीग ने बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि पिछले 14 महीनों में 4,177 हत्याएं हुई हैं, जिनमें से कई दर्ज भी नहीं हुईं। ढाका में अपराध की स्थिति चिंताजनक है, और मानवाधिकार समूहों ने पीट-पीटकर हत्याओं की घटनाओं पर चिंता जताई है। पार्टी ने अपराधियों की रिहाई और हथियारों की लूट को अपराध में वृद्धि का कारण बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी का दावा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने कहा है कि 14 महीने पुरानी मुहम्मद यूनुस नीत अंतरिम सरकार में अराजकता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देश में 14 महीने के अंदर 4,177 हत्याएं दर्ज की गई हैं। पूरे देश में नदी, नालों और सड़कों पर लाशें पाई जा रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पार्टी ने दावा किया है कि केवल ढाका में 456 हत्याएं दर्ज की गई हैं। ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन औसतन 33 हत्याएं प्रतिमाह दर्ज की गई हैं। एक्स पर एक पोस्ट में अवामी लीग ने कहा कि बहुत सी हत्याएं ऐसी भी हैं, जिन्हें दर्ज ही नहीं किया गया है।

    पार्टी ने कहा कि मानवाधिकार समूह का कहना है कि देशभर में 216 लोगों की हत्याएं पीट-पीटकर की गई हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि पांच अगस्त को हुई हथियारों की लूटपाट में 25 प्रतिशत घातक हथियारों को बरामद नहीं किया जा सका है।

    पार्टी ने कहा कि यूनुस के सत्ता में आने के बाद शीर्ष अपराधियों को जेलों से रिहा कर दिया गया। अब पुलिस का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)