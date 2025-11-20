अवामी लीग का दावा- बांग्लादेश में 14 महीनों में 4177 लोगों की हत्या, नदी-नालों और सड़कों पर मिल रहीं लाशें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने कहा है कि 14 महीने पुरानी मुहम्मद यूनुस नीत अंतरिम सरकार में अराजकता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देश में 14 महीने के अंदर 4,177 हत्याएं दर्ज की गई हैं। पूरे देश में नदी, नालों और सड़कों पर लाशें पाई जा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्टी ने दावा किया है कि केवल ढाका में 456 हत्याएं दर्ज की गई हैं। ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन औसतन 33 हत्याएं प्रतिमाह दर्ज की गई हैं। एक्स पर एक पोस्ट में अवामी लीग ने कहा कि बहुत सी हत्याएं ऐसी भी हैं, जिन्हें दर्ज ही नहीं किया गया है।

पार्टी ने कहा कि मानवाधिकार समूह का कहना है कि देशभर में 216 लोगों की हत्याएं पीट-पीटकर की गई हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि पांच अगस्त को हुई हथियारों की लूटपाट में 25 प्रतिशत घातक हथियारों को बरामद नहीं किया जा सका है।