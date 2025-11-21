जेल में हत्या करा रही युनूस सरकार, मौत के एजेंट के तौर पर काम कर रहे जेल अधिकारी; शेख हसीना की पार्टी का गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जेलों में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ''सुनियोजित तरीके से हत्या'' करा रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार के निर्देशों और जेल अधिकारियों की मिलीभगत से एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं।

अवामी लीग ने बयान में कहा, करीब 50 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर वार्ड लेवल के नेताओं तक'' किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जब जब कोई राष्ट्र विरोधी आतंकी समूह राष्ट्र को आतंक की फैक्ट्री में बदल देता है, तो हर क्षेत्र में जल्लाद जैसी एजेंसियां उभरने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जेल अधिकारी मौत के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

उनका मुख्य काम अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं और सभी क्षेत्रों के प्रगतिशील लोगों को धीरे-धीरे मौत की ओर धकेलना है। आरोप हैं कि कैदियों का खाने में धीरे-धीरे असर करने वाला जहर मिलाया जा रहा है।

अवामी लीग के अनुसार, जो लोग जमानत पर रिहा हुए हैं, उन्हें कई तरह की शारीरिक समस्याओं के लक्षण महसूस हो रहे हैं। धीमी गति से असर होने वाले जहर दिए जाने के साक्ष्य मिल रहे हैं। कई लोगों ने साक्ष्य के साथ सार्वजनिक तौर पर यह बात बताई है।

पार्टी ने कहा, गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करने वाली सरकार एक तरफ जेलों के अंदर धीमा जहर दे रही है, और दूसरी तरफ, दिक्कतें होने पर कैदियों को मेडिकल इलाज देने से मना कर रही है। अवामी लीग ने इसे ''गैर-कानूनी कब्जा करने वाले हत्यारे-फासीवादी यूनुस गुट द्वारा जेलों के अंदर ''मर्डर मिशन'' करार दिया। पार्टी ने इंसाफ के लिए संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के फोरेंसिक विशेषज्ञों वाला स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के जांच आयोग बनाने की मांग की।