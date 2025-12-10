बांग्लादेश में क्या चल रहा है? चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले मंत्रिमंडल के दो सलाहकारों ने थमा दिया इस्तीफा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव संबंधी कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही अंतरिम सरकार के दो सलाहकारों ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। छात्र नेता से सलाहकार बने महफूज आलम और आसिफ महमूद शोजीब भुइयां का इस्तीफा चुनाव आयोग के उस फैसले के मद्देनजर आया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी सलाहकार अंतरिम सरकार में पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने बुधवार को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से उनके आधिकारिक आवास बंगभवन में मुलाकात की और आयोग की समग्र तैयारियों तथा निर्धारित संसदीय चुनावों एवं जनमत संग्रह की घोषणा पर चर्चा की।

चुनाव से पहले अंतरिम सरकार के दो सलाहकारों का इस्तीफा राष्ट्रपति ने फरवरी में होने वाले आम चुनावों को ''स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्थक'' तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को ''सर्वोत्तम समर्थन और सहयोग'' का आश्वासन दिया। प्रोथोम आलो अखबार ने मुख्य सलाहकार के कार्यालय के सूत्रों के हवाले से बताया, ''मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में सलाहकार के पदों से आलम और भुइयां ने इस्तीफा दे दिया है।'' आलम और भुइयां क्रमश: सूचना एवं प्रसारण और स्थानीय सरकार के मंत्रालयों से संबद्ध थे।

शेख हसीना को वापस लाने के राजनयिक प्रयास जारी उनको स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्कि्रमिनेशन (एसएडी) के प्रतिनिधियों के रूप में शामिल किया गया था। यह वही संगठन है जिसने पांच अगस्त, 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को गिराने वाले हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था।

यूनुस द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए तीन एसएडी नेताओं में से नाहिद इस्लाम ने फरवरी में ही इस्तीफा देकर नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) का गठन कर लिया, जो छात्र संगठन की एक राजनीतिक शाखा है। 'हसीना को भारत से वापस लाने के राजनयिक प्रयास जारी रखेंगे' बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखेगी। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है।

78 वर्षीय हसीना पिछले साल पांच अगस्त को बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हैं। विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा, ''हम भारत को उन्हें ढाका वापस भेजने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। उनकी स्वदेश वापसी अंतत: भारत के निर्णय पर ही निर्भर करती है।''