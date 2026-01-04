बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी खोकन दास की हत्या मामले में तीन गिरफ्तार, ड्रग तस्कर बताए जा रहे आरोपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में चाकू से हमले के बाद पेट्रोल डालकर जलाए गए हिंदू व्यापारी 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास की मौत मामले में रविवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) की एक टीम ने रविवार सुबह ढाका से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित किशोरगंज से तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। बांग्ला दैनिक प्रोथोम आलो के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 27 वर्षीय दामुदयार सोहाग खान, 21 वर्षीय रब्बी मोल्या और 25 वर्षीय पलाश सरदार के रूप में हुई।

आरएबी मदारीपुर कैंप कंपनी कमांडर पुलिस अधीक्षक मीर मोनिर हुसैन ने बताया कि आरोपितों को किशोरगंज से मदारीपुर कैंप लाया गया है। मदारीपुर शरीयतपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। शरीयतपुर के पुलिस अधीक्षक रौनक जहां ने बताया कि पीडि़त ने अपनी मृत्यु से पहले आरोपितों का नाम लिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग स्थानीय गुंडे हैं और कथित तौर पर ड्रग तस्करी में शामिल हैं। इस बीच, खोकन दास के भतीजे प्रांतो दास ने कहा कि पीडि़त परिवार इस हत्या की उचित जांच और न्याय चाहता है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।