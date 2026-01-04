Language
    बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी खोकन दास की हत्या मामले में तीन गिरफ्तार, ड्रग तस्कर बताए जा रहे आरोपी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:38 PM (IST)

    बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास की चाकू मारकर और पेट्रोल डालकर हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रैप ...और पढ़ें

    खोकन दास की हत्या मामले में तीन गिरफ्तार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में चाकू से हमले के बाद पेट्रोल डालकर जलाए गए हिंदू व्यापारी 50 वर्षीय खोकन चंद्र दास की मौत मामले में रविवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

    रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) की एक टीम ने रविवार सुबह ढाका से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित किशोरगंज से तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। बांग्ला दैनिक प्रोथोम आलो के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 27 वर्षीय दामुदयार सोहाग खान, 21 वर्षीय रब्बी मोल्या और 25 वर्षीय पलाश सरदार के रूप में हुई।

    आरएबी मदारीपुर कैंप कंपनी कमांडर पुलिस अधीक्षक मीर मोनिर हुसैन ने बताया कि आरोपितों को किशोरगंज से मदारीपुर कैंप लाया गया है। मदारीपुर शरीयतपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है।

    शरीयतपुर के पुलिस अधीक्षक रौनक जहां ने बताया कि पीडि़त ने अपनी मृत्यु से पहले आरोपितों का नाम लिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग स्थानीय गुंडे हैं और कथित तौर पर ड्रग तस्करी में शामिल हैं। इस बीच, खोकन दास के भतीजे प्रांतो दास ने कहा कि पीडि़त परिवार इस हत्या की उचित जांच और न्याय चाहता है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

    गौरतलब है कि ढाका से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित शरीयतपुर जिले के केउरभंगा बाजार के पास बुधवार रात को खोकन चंद्र दास पर हमला किया गया था। उस समय वह अपनी फार्मेसी की दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। शनिवार सुबह ढाका स्थित नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट में उनकी मौत हो गई। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)