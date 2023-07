फ्रांस में हिंसा के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 29 जून को तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए रियाद से न्यायाधीश ने पूछा-यह सब तुम क्यों कर रहे थे? जवाब में उसने सोचे बगैर कहा- नाहेल को न्याय दिलाने के लिए। नाहेल वही 17 वर्षीय किशोर था जिसकी 27 जून को पेरिस के एक उपनगर में पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी।

फ्रांस में गिरफ्तार 3,600 उपद्रवियों की औसत आयु 17 वर्ष

पेरिस, रायटर: फ्रांस में हाल के दिनों में हुई हिंसा के मामलों में 3,600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर नाबालिग हैं और उनकी औसत आयु 17 वर्ष है। एक उपनगरीय इलाके से उपद्रवियों का ऐसा समूह गिरफ्तार किया गया है जिसका सबसे बड़ा सदस्य 19 वर्ष की आयु का है। न्यायाधीश इस स्थिति से हैरान हैं, वे अतिरिक्त समय में बैठकर मामलों की त्वरित सुनवाई कर रहे हैं और सजा तय कर रहे हैं। इस बीच देश में हिंसा के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। 29 जून को तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए रियाद से न्यायाधीश ने पूछा-यह सब तुम क्यों कर रहे थे ? जवाब में उसने सोचे बगैर कहा- नाहेल को न्याय दिलाने के लिए। नाहेल वही 17 वर्षीय किशोर था जिसकी 27 जून को पेरिस के एक उपनगर में पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे फ्रांस में हिंसा भड़क उठी थी। उपद्रवी के रूप में रियाद की पहचान सड़क के किनारे लगे वीडियो कैमरे के फुटेज से हुई है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि नाहेल के संबंध में उसे इंटरनेट मीडिया से जानकारी मिली और उसी के बाद वह अपने साथियों के साथ तोड़फोड़ और आगजनी करने के लिए निकल पड़ा। न्यायाधीश ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार हिंसा में 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फ्रांस सरकार ने हिंसा फैलाने में चीन के स्वामित्व वाली इंटरनेट मीडिया साइट टिकटाक की भूमिका को संदिग्ध माना है और जांच कर रही है।

Edited By: Amit Singh