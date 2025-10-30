क्रूज जहाज ने ऑस्ट्रेलियाई महिला को लिजर्ड द्वीप में अकेले छोड़ा, वापस लेने गया तो हो गई मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लिजर्ड द्वीप पर यात्रा के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई महिला को क्रूज जहाज द्वारा सुदूर द्वीप पर अकेले छोड़ देने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को क्रूज जहाज ने गलती से छोड़ दिया। जब जहाज के चालक दल को पता चला कि वह लापता है, तो उन्होंने खोज अभियान शुरू किया और अगली सुबह उसका शव मिला। पुलिस ने महिला की मौत को गैर संदिग्ध बताया है।

दरअसल, 80 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला 60 दिनों के एक लग्जरी क्रूज पर थी। इस दौरान 24 अक्टूबर को महिला ग्रेट बैरियर रीफ के उष्णकटिबंधीय स्वर्ग, लिजर्ड द्वीप पर थी। यहां महिला द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, कुक्स लुक, पर एक समूह की पदयात्रा में शामिल हुई। हालांकि, उसे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी और उसने आराम करने का फैसला किया।

मृत मिली महिला इसी दौरान वह गलती से लिजर्ड द्वीप पर ही रह गई और क्रूज जहाज पर सवार अन्य यात्री चले गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही चालक दल द्वारा खोज अभियान शुरू किया गया। जब वहां पहुंचे तो महिला मृत अवस्था में पाई गई। साथी यात्रियों और क्रू सदस्यों ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और महिला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह उसके लिए एक सुखद समय होना चाहिए था।

जांच में जुटी AMSA इस मामसे की जांच ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण (AMSA) ने शुरू कर दी है। इसमें यह भी शामिल है कि जहाज पर चढ़ते समय यात्री का पता क्यों नहीं लगाया गया। 2 नवंबर को कोरल एडवेंचरर जहाज के डार्विन पहुंचने पर जहाज के चालक दल से पूछताछ की जाएगी।

क्या बोली बेटी? द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, मृत महिला की बेटी कैथरीन रीस ने गुरुवार को कहा कि उनका परिवार इस बात से स्तब्ध और दुखी है कि कोरल एडवेंचरर ने एक व्यवस्थित भ्रमण के बाद मेरी मां सुजैन के बिना ही लिजर्ड द्वीप छोड़ दिया। बेटी ने बताया कि हमें पुलिस से पता चला है कि वह बहुत गर्म दिन था, और पहाड़ी पर चढ़ते समय मां की तबियत खराब हो गई थी। उन्हें बिना किसी सुरक्षा के नीचे उतरने को कहा गया।