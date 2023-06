Little India: आस्ट्रेलियन PM अल्बनीज ने भारतीय स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाया, हैरिस पार्क में खाई जलेबी और चाट

हैरिस पार्क, एएनआइ। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने लिटिल इंडिया में शुक्रवार को जलेबी और चाट खाई। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे एक बार खाने की सलाह दी थी। उन्होंने इस संबंध में शुक्रवार को ट्वीट कर जानकारी दी।

ट्वीट में अल्बनीज ने कहा कि लिटिल इंडिया, हैरिस पार्क में शुक्रवार की रात कमाल की रही। हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दी गई सलाह पर चटकाज में चाट और जयपुर स्वीट में जलेबी खाई। यह कमाल का था। अल्बनीज ने भारतीय पकवान खाते हुए अपनी तस्वीर भी शेयर की।

Great Friday night in Little India, Harris Park with @Charlton_AB. We tried out Prime Minister @narendramodi's recommendations of chaat at Chatkazz and jalebi at Jaipur Sweets - a winner! pic.twitter.com/biy3Fo4aKQ