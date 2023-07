Jasmeen Kaur: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नर्सिंग छात्रा को प्रेमी ने दी दर्दनाक मौत, बदला लेने के लिए जिंदा दफनाया

Indian Nursing Student Jasmeen Kaur ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक प्रेमी ने बदले की आग में 21 वर्षीय भारतीय नर्सिंग छात्रा का अपहरण कर उसे जिंदा दफना दिया। दफनाने से पहले आरोपी ने मृतका को कई जख्म भी दिए। आरोपी प्रेमी मृतका को अपहरण कर लगभग 650 किलोमीटर ले गया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य के सुदूर फ्लिंडर्स रेंज में जिंदा दफना दिया।

Indian Nursing Student Jasmeen Kaur भारतीय नर्सिंग छात्रा (फोटो -द गार्जियन)

मेलबर्न, पीटीआई। Indian Nursing Student Jasmeen Kaur ऑस्ट्रेलिया से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक प्रेमी ने बदले की आग में 21 वर्षीय भारतीय नर्सिंग छात्रा का अपहरण कर उसे जिंदा दफना दिया। दफनाने से पहले आरोपी ने मृतका को कई जख्म भी दिए। अपहरण के बाद जिंदा दफनाया जानकारी के अनुसार, मृतका जैसमीन को आरोपी अपहरण कर लगभग 650 किलोमीटर दूर ले गया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य के सुदूर फ्लिंडर्स रेंज में जिंदा दफना दिया। एक अदालत की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई। जैसमीन का केबल से बांधकर किया अपहरण दरअसल, एडिलेड शहर की जैसमीन कौर की हत्या तारिकजोत सिंह ने मार्च 2021 में हत्या कर दी थी। कौर को 5 मार्च 2021 को उसके कार्यस्थल से अपहरण कर लिया गया था और एक कार में केबल से बांधकर 400 मील से अधिक दूरी पर ले जाया गया था। पहले गले को चीर दिया आरोपी ने कौर के गले पर कई चीरे भी लगाए थे, जिसके बाद उसे एक कब्र में दफना दिया। 6 मार्च को किसी समय कौर की मृत्यु हो गई। आरोपी तारिजोत हत्या के लिए बाद में दोषी ठहराया गया, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान इसका भयानक विवरण सामने आया। आरोपी ने शुरू में हत्या से इनकार किया और कहा कि कौर ने आत्महत्या की थी और उन्होंने शव को दफना दिया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में मुकदमा चलने से पहले उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी अधिकारियों को उसके दफन स्थल पर ले गया, जहां उन्हें कौर के जूते, चश्मा और काम के नाम का बैज एक कूड़ेदान में लूप वाली केबल टाई के साथ मिला।

