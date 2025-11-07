Language
    दक्षिण कोरिया में बिजली संयंत्र में बड़ा हादसा, टॉवर गिरने से एक की मौत और छह लोग मलबे में दबे

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:04 AM (IST)

    दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में बंद पड़े एक ताप विद्युत संयंत्र में तोड़फोड़ के दौरान 60 मीटर ऊंचा एक टावर गिर गया, जिससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य मलबे में दब गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक अन्य व्यक्ति के भी मारे जाने की आशंका है।

    विद्युत संयंत्र में तोड़फोड़ के दौरान 60 मीटर ऊंचा एक टावर गिर गया (फोटो- एक्स)

    एपी, सियोल। दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में बंद पड़े एक ताप विद्युत संयंत्र में तोड़फोड़ के दौरान 60 मीटर ऊंचा एक टावर गिर गया, जिससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य मलबे में दब गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक अन्य व्यक्ति के भी मारे जाने की आशंका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    उलसान के अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी किम जियोंग-शिक ने बताया कि बाद में बचाए गए एक अन्य कर्मचारी की शुक्रवार तड़के एक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

     

    अग्निशमन विभाग ने एक अन्य कर्मचारी का भी पता लगा लिया है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह मृत है। किम ने कहा कि अस्थिर मलबे की चिंताओं के कारण शुक्रवार सुबह शेष लोगों की तलाश रोक दी गई थी और स्थिरीकरण कार्य के बाद फिर से शुरू होगी।

     

    किम ने एक ब्रीफिंग में कहा कि हमने बचाव कुत्तों को तैनात किया है और वे अभी तलाशी अभियान चला रहे हैं। हमारे पास थर्मल कैमरे और एंडोस्कोप सहित कई जांच उपकरण भी हैं।

     

    अधिकारियों ने पहले बताया था कि बचाए गए पहले दो लोग जानलेवा चोटों से बच गए। खोज और बचाव कार्यों के लिए 340 से ज्यादा बचावकर्मी और लगभग 90 वाहन और उपकरण घटनास्थल पर तैनात किए गए थे।