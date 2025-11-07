दक्षिण कोरिया में बिजली संयंत्र में बड़ा हादसा, टॉवर गिरने से एक की मौत और छह लोग मलबे में दबे

एपी, सियोल। दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में बंद पड़े एक ताप विद्युत संयंत्र में तोड़फोड़ के दौरान 60 मीटर ऊंचा एक टावर गिर गया, जिससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य मलबे में दब गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक अन्य व्यक्ति के भी मारे जाने की आशंका है।

उलसान के अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी किम जियोंग-शिक ने बताया कि बाद में बचाए गए एक अन्य कर्मचारी की शुक्रवार तड़के एक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अग्निशमन विभाग ने एक अन्य कर्मचारी का भी पता लगा लिया है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह मृत है। किम ने कहा कि अस्थिर मलबे की चिंताओं के कारण शुक्रवार सुबह शेष लोगों की तलाश रोक दी गई थी और स्थिरीकरण कार्य के बाद फिर से शुरू होगी।