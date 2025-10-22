नाइजीरिया में पेट्रोल लदे ट्रक में हुआ विस्फोट, 35 लोगों की मौत; ये है हादसे का कारण

रॉयटर, अबूजा। नाइजीरिया के उत्तरी नाइजर राज्य में मंगलवार को एक ईंधन टैंकर पलट गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। संघीय सड़क सुरक्षा कोर ने इस हादसे की जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाइजर राज्य में एफआरएससी सेक्टर कमांडर ऐशातु सादु के अनुसार, वाहन सड़क से फिसल गया और पेट्रोल फैल गया, जिससे दुर्घटना के तुरंत बाद आग लग गई। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को पास के एक अस्पताल ले जाया गया है।