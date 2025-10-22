नाइजीरिया में पेट्रोल लदे ट्रक में हुआ विस्फोट, 35 लोगों की मौत; ये है हादसे का कारण
नाइजीरिया के उत्तरी नाइजर राज्य में मंगलवार को एक ईंधन टैंकर पलट गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। संघीय सड़क सुरक्षा कोर ने इस हादसे की जानकारी दी। गड्ढों से भरी और खराब रखरखाव वाली सड़कों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें हर साल दर्जनों लोग मारे जाते हैं।
रॉयटर, अबूजा। नाइजीरिया के उत्तरी नाइजर राज्य में मंगलवार को एक ईंधन टैंकर पलट गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। संघीय सड़क सुरक्षा कोर ने इस हादसे की जानकारी दी।
नाइजर राज्य में एफआरएससी सेक्टर कमांडर ऐशातु सादु के अनुसार, वाहन सड़क से फिसल गया और पेट्रोल फैल गया, जिससे दुर्घटना के तुरंत बाद आग लग गई। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को पास के एक अस्पताल ले जाया गया है।
अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश में ऐसी घटनाएं आम हैं, जहां सीमित पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के कारण पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाता है।
गड्ढों से भरी और खराब रखरखाव वाली सड़कों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें हर साल दर्जनों लोग मारे जाते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।