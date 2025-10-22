Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नाइजीरिया में पेट्रोल लदे ट्रक में हुआ विस्फोट, 35 लोगों की मौत; ये है हादसे का कारण

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:03 AM (IST)

    नाइजीरिया के उत्तरी नाइजर राज्य में मंगलवार को एक ईंधन टैंकर पलट गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। संघीय सड़क सुरक्षा कोर ने इस हादसे की जानकारी दी। गड्ढों से भरी और खराब रखरखाव वाली सड़कों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें हर साल दर्जनों लोग मारे जाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    टैंकर सड़क से फिसल गया और पेट्रोल फैल गया जिसमें विस्फोट हो गया (सांकेतिक तस्वीर)

    रॉयटर, अबूजा। नाइजीरिया के उत्तरी नाइजर राज्य में मंगलवार को एक ईंधन टैंकर पलट गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। संघीय सड़क सुरक्षा कोर ने इस हादसे की जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाइजर राज्य में एफआरएससी सेक्टर कमांडर ऐशातु सादु के अनुसार, वाहन सड़क से फिसल गया और पेट्रोल फैल गया, जिससे दुर्घटना के तुरंत बाद आग लग गई। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को पास के एक अस्पताल ले जाया गया है।

    अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश में ऐसी घटनाएं आम हैं, जहां सीमित पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के कारण पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाता है।

    गड्ढों से भरी और खराब रखरखाव वाली सड़कों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें हर साल दर्जनों लोग मारे जाते हैं।