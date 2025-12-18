नाइजीरिया में खनन स्थल पर बंदूकधारियों ने किया हमला, 12 लोग की मौत; तीन का किया अपहरण

रॉयटर, अबूजा। नाइजीरिया के अशांत पठारी राज्य के अटोसो गांव में एक खनन स्थल पर बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए और तीन अन्य का अपहरण कर लिया गया। यह जानकारी बुधवार को एक स्थानीय समूह के नेता ने दी।

बेरोम यूथ मोल्डर्स एसोसिएशन (बीवाईएम) के प्रमुख डेल्योप सोलोमन मवांतिरी ने बताया कि हमलावरों ने, जिनकी पहचान स्थानीय लोगों ने सशस्त्र फुलानी मिलिशिया के रूप में की है, मंगलवार देर रात हमला किया,जिसमें पांच अन्य लोग गोली लगने से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं।

पुलिस प्रवक्ता अल्फ्रेड अलाबो ने पुष्टि की कि जांच जारी है। यह ताजा हमला पठारी क्षेत्र में लगातार बनी हुई असुरक्षा को रेखांकित करता है, जो नाइजीरिया के अस्थिर मध्य बेल्ट क्षेत्र का एक संवेदनशीलकेंद्र है, जहां जातीय और धार्मिक संघर्ष ने लंबे समय से किसानों और चरवाहों के बीच घातक झड़पों को हवा दी है। शांति बहाल करने के सरकार के बार-बार किए गए वादों के बावजूद हिंसा लगातार बढ़ रही है।