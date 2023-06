ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत, अन्य 11 घायल; जांच में जुटी पुलिस

सिडनी, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के हंटर क्षेत्र में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री घायल हो गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सिडनी के उत्तर-पश्चिम में लगभग 180 किमी ग्रेटा शहर के पास रविवार की रात करीब 11 बजकर 30 मिनट पर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हालांकि, इस हादसे में 18 यात्री बाल-बाल बच गए। इस बस में 40 यात्री सवार थे, जो एक शादी से वापस लौट रहे थे।

Australian police said that initial inquiries indicated 10 people had been killed in an overnight bus crash in New South Wales state. Police said 11 more people were injured in the accident and were taken to area hospitals by helicopter and by road, reports The Associated Press