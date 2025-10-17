VIDEO: लाइव डिबेट में अर्जेंटीना के विपक्षी नेता को आ गया हार्ट अटैक, मौत से सन्न रह गए लोग
अर्जेंटीना के पूर्व कांग्रेसी हर्नान दानियानी का लाइव डिबेट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह यूनियन सिविका रेडिकल के नेता थे। डिबेट के बीच में ही वे बेहोश हो गए थे। यूसीआर और ह्यूगो पासलाक्वा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के पूर्व कांग्रेसी और रेडिकल उम्मीदवार हर्नान दानियानी (Hernan Daniani) का गुरुवार को एक लाइव डिबेट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
वीडियो में कैद इस घटना में यूनियन सिविका रेडिकल (UCR) के लंबे समय से नेता रहे दामियानी चर्चा के बीच में ही बेहोश हो गए। जैसे ही दानियानी को दिल का दौरा पड़ा सभी लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े।
लाइव डिबेट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन
यूसीआर ने एक्स पर एक पोस्ट में उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और लिखा, "दुख के साथ, हम मिशनेस के एक महान कार्यकर्ता और नेता, हर्नान दामियानी को विदाई देते हैं। कल एक बहस में अपने विचारों का बचाव करते हुए उनका निधन हो गया। वह एक प्रांतीय विधायक और राष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, जिन्होंने 90 के दशक में मेनेमिज्म के हमलों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम उनके परिवार और दोस्तों के साथ खड़े हैं।"
ह्यूगो पासलाक्वा ने दामियानी को श्रद्धांजलि दी
अर्जेंटीना के राजनेता और मिजियोनेस प्रांत के पूर्व उप-गवर्नर (2011-2015) ह्यूगो पासलाक्वा ने भी दामियानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने दिवंगत सहयोगी के प्रति अपनी संवेदना और प्रशंसा व्यक्त की।
X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "बड़े आश्चर्य और गहरे दुख के साथ, मुझे हर्नान दामियानी के निधन की अप्रत्याशित खबर मिली। उनके करियर, सक्रियता और दृढ़ विश्वास के लिए मेरी श्रद्धांजलि। उनके परिवार को ढेर सारा प्यार। मैं हमारी सच्ची दोस्ती और आपसी सम्मान को हमेशा अपनी स्मृति में रखूंगा।"
