VIDEO: लाइव डिबेट में अर्जेंटीना के विपक्षी नेता को आ गया हार्ट अटैक, मौत से सन्न रह गए लोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के पूर्व कांग्रेसी और रेडिकल उम्मीदवार हर्नान दानियानी (Hernan Daniani) का गुरुवार को एक लाइव डिबेट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वीडियो में कैद इस घटना में यूनियन सिविका रेडिकल (UCR) के लंबे समय से नेता रहे दामियानी चर्चा के बीच में ही बेहोश हो गए। जैसे ही दानियानी को दिल का दौरा पड़ा सभी लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े।

