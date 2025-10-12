अर्जेंटीना के सिंगर की मेक्सिको में दर्दनाक मौत, एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड का सोशल मीडिया पर छलका दर्द

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के जाने-माने गायक फेडे डोरकाज को मेक्सिको में गोली मार दी गई। गोली सीधा मेक्सिको के गले में जाकर लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फेडे की मौत की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने इसके पीछे लूटपाट की आशंका जताई है।

फेडे मेक्सिको के मशहूर डांस कॉम्प्टीशन "Las Estrellas Bailan En Hoy" में हिस्सा लेने पहुंचे थे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फेडे डांस का रिहर्सल करने के बाद ड्राइव करते हुए घर जा रहे थे, मगर रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई।

CCTV खंगाल रही पुलिस यह घटना मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी की है। फेडे की हत्या का कारण जानने के लिए पुलिस पूरे शहर का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस दौरान पुलिस के हाथ एक फुटेज लगी है, जिसमें बाइक सवार 4 लोगों पर पुलिस को शक है। चारों संदिग्ध आरोपी मोटरसाइल से भागते नजर आ रहे हैं।

गर्लफ्रेंड ने शेयर की इमोशनल पोस्ट बता दें कि फेडे मेक्सिकन एक्ट्रेस मारियाना अविला को डेट कर रहे थे। मेक्सिको के डांस कॉम्प्टीशन में फेडे और मारियाना की शानदार परफॉर्मेंस होने वाली थी, मगर इससे पहले ही फेडे की हत्या हो गई। फेडे की मौत के बाद मारियाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "इस पूरी दुनिया में तुम हमेशा मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति रहोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी।"