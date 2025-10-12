Language
    अर्जेंटीना के सिंगर की मेक्सिको में दर्दनाक मौत, एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड का सोशल मीडिया पर छलका दर्द

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    Fede Dorcaz Death: अर्जेंटीना के गायक फेडे डोरकाज की मेक्सिको में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे एक डांस कॉम्प्टीशन में हिस्सा लेने गए थे और घर लौटते समय रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस लूटपाट की आशंका जताते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार बाइक सवार संदिग्धों की तलाश कर रही है। उनकी गर्लफ्रेंड मारियाना अविला ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की है।

    अर्जेंटीना के गायक फेडे डोरकाज की मेक्सिको में हत्या। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के जाने-माने गायक फेडे डोरकाज को मेक्सिको में गोली मार दी गई। गोली सीधा मेक्सिको के गले में जाकर लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फेडे की मौत की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने इसके पीछे लूटपाट की आशंका जताई है।

    फेडे मेक्सिको के मशहूर डांस कॉम्प्टीशन "Las Estrellas Bailan En Hoy" में हिस्सा लेने पहुंचे थे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फेडे डांस का रिहर्सल करने के बाद ड्राइव करते हुए घर जा रहे थे, मगर रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई।

    CCTV खंगाल रही पुलिस

    यह घटना मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी की है। फेडे की हत्या का कारण जानने के लिए पुलिस पूरे शहर का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस दौरान पुलिस के हाथ एक फुटेज लगी है, जिसमें बाइक सवार 4 लोगों पर पुलिस को शक है। चारों संदिग्ध आरोपी मोटरसाइल से भागते नजर आ रहे हैं।

    गर्लफ्रेंड ने शेयर की इमोशनल पोस्ट

    बता दें कि फेडे मेक्सिकन एक्ट्रेस मारियाना अविला को डेट कर रहे थे। मेक्सिको के डांस कॉम्प्टीशन में फेडे और मारियाना की शानदार परफॉर्मेंस होने वाली थी, मगर इससे पहले ही फेडे की हत्या हो गई। फेडे की मौत के बाद मारियाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "इस पूरी दुनिया में तुम हमेशा मेरे सबसे पसंदीदा व्यक्ति रहोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी।"

    मारियाना ने आगे लिखा-

    मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं बिताना चाहती। मैं तुम्हारे गुड नाइट मैसेज का इंतजार कर रही हूं। प्लीज वापस आ जाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं।

    Fede Dorcaz (2)

    कौन थे फेडे डोरकाज?

    बता दें कि फेडे का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। बाद में वो 13 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए थे। 29 वर्षीय फेडे ने 2024 में सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा था और कुछ ही समय में वो अर्जेंटीना के मशहूर गायकों की लिस्ट में अपनी जगह बना चुके थे।

