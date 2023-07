US Submarine: अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात की परमाणु पनडुब्बी, 40 साल बाद इस वजह से लिया फैसला

उत्तर कोरिया से बढ़ते परमाणु खतरे के मद्देनजर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में 40 वर्षों बाद पहली बार परमाणु पनडुब्बी तैनात की है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बियां दक्षिण कोरिया पहुंचती रहीं। बाद में अमेरिका ने सभी पनडुब्बियों को वापस बुला लिया था। 1980 के बाद अमेरिका ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी पनडुब्बी भेजी है।

US Submarine: अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात की परमाणु पनडुब्बी (फाइल फोटो)

सियोल, एपी। अमेरिका ने पहली बार भेजी कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी पनडुब्बी 1980 के बाद अमेरिका ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी पनडुब्बी भेजी है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ओहियो श्रेणी की पनडुब्बी यूएसएस केंटुकी मंगलवार दोपहर दक्षिण कोरियाई बंदरगाह बुसान पहुंची। कोरियाई सीमा में घुसा एक अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा में दाखिल होने पर एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले संयुक्त राष्ट्र कमान ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी नागरिक कोरियाई सीमा पर गांव का दौरा करने वाला था। वह बिना अनुमति उत्तर कोरिया में प्रवेश कर गया। संयुक्त राष्ट्र कमान घटना के समाधान में जुटा है।

