30 हजार लोगों को नौकरी से निकालने जा रहा Amazon, आज से शुरू होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon खर्च में कटौती करने के लिए बड़े स्तर पर लोगों की छंटनी करने जा रही है। रॉयटर्स के अनुसार Amazon करीब 30,000 लोगों को नौकरी से निकालने की योजना बाना रही है। इसके जरिये कंपनी महामारी के दौरान पीक डिमांड के समय ज़्यादा हायरिंग की भरपाई कर रही है।

हालांकि यह आंकड़ा Amazon के कुल 1। 55 मिलियन कर्मचारियों का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसके लगभग 350,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों का लगभग 10% है। यह 2022 के आखिर के बाद Amazon की सबसे बड़ी छंटनी होगी, जब उसने लगभग 27,000 पदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था।

Amazon में 30,000 कर्मचारियों की छंटनी Amazon के प्रवक्ता ने इस पर बात करने से इनकार कर दिया है। Amazon पिछले दो सालों से कई डिवीजनों में छोटी संख्या में नौकरियों में कटौती कर रही है। जिसमें डिवाइस, कम्युनिकेशन और पॉडकास्टिंग शामिल हैं। लोगों ने बताया कि इस हफ्ते से शुरू होने वाली कटौती से कई डिवीजन प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, डिवाइस एंड सर्विसेज़; और Amazon वेब सर्विसेज शामिल हैं। लोगों ने बताया कि प्रभावित टीमों के मैनेजरों से सोमवार को ट्रेनिंग लेने के लिए कहा गया था कि मंगलवार सुबह से ईमेल नोटिफिकेशन भेजे जाने के बाद स्टाफ से कैसे बात करनी है।

Amazon के CEO एंडी जेसी एक ऐसी पहल कर रहे हैं जिसका मकसद उस चीजों को कम करना है जिसे उन्होंने बहुत ज्यादा नौकरशाही बताया है, जिसमें मैनेजरों की संख्या कम करना भी शामिल है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में कहा था कि अक्षमताओं की पहचान करने के लिए एक गुमनाम शिकायत लाइन शुरू की है, जिससे लगभग 1,500 जवाब मिले हैं और 450 से ज़्यादा प्रोसेस में बदलाव हुए हैं।

जेसी ने जून में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बढ़ते इस्तेमाल से नौकरियों में और कटौती हो सकती है। ई-मार्केटर एनालिस्ट स्काई कैनेव्स ने कहा, "यह नया कदम संकेत देता है कि Amazon कॉर्पोरेट टीमों के अंदर AI-आधारित प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है ताकि कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी की जा सके।" "Amazon पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लंबे समय के निवेश की भरपाई करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है।"

Amazon के कई डिवीजनों में कटौती इस राउंड की छंटनी का पूरा दायरा तुरंत साफ नहीं हुआ था। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि Amazon की वित्तीय प्राथमिकताएं बदलने के साथ यह संख्या समय के साथ बदल सकती है। फॉर्च्यून ने पहले बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन में लगभग 15% की कटौती की जा सकती है। इस साल की शुरुआत में कर्मचारियों को हफ्ते में पांच दिन ऑफिस वापस लाने के लिए शुरू किया गया एक प्रोग्राम पर्याप्त एट्रिशन पैदा करने में नाकाम रहा, ऐसा दो लोगों ने बताया, और इसे ही छंटनी के बड़े पैमाने का एक और कारण बताया।

जो कर्मचारियों को रोज़ाना ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से कंपनी छोड़ दें और उन्हें बिना सेवरेंस पे के जाना होगा, जिससे कंपनी की बचत होगी। Layoffs। fyi ने अनुमान लगाया है कि इस साल अब तक 216 कंपनियों में लगभग 98,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। 2024 में ये आंकड़ा 153,000 था।

Amazon को कितना हुआ फायदा? Amazon के सबसे बड़े प्रॉफिट सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट AWS ने दूसरी तिमाही में $30. 9 बिलियन की बिक्री रिकॉर्ड की थी, जो 17। 5% की बढ़ोतरी थी, लेकिन यह Microsoft के Azure के 39% और Alphabet के Google Cloud के 32% की बढ़ोतरी से काफी कम थी। अनुमान बताते हैं कि AWS ने तीसरी तिमाही में बिक्री को लगभग 18% बढ़ाकर $32 बिलियन कर दिया होगा, जो पिछले साल की 19% बढ़ोतरी से थोड़ी धीमी है। AWS अभी भी पिछले हफ्ते लगभग 15 घंटे के इंटरनेट आउटेज से जूझ रहा है, जिससे Snapchat और Venmo जैसी कई सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई थीं। Amazon एक और बड़े हॉलिडे सेलिंग सीजन की उम्मीद कर रहा है।

रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक मेमो के अनुसार, Amazon ने शुक्रवार को अपनी PXT यूनिट के एक सेगमेंट का भी रीऑर्गेनाइजेशन किया जो डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स पर फोकस करता है। इन बदलावों में ज्यादातर लोगों को नई भूमिकाओं में प्रमोट करना शामिल था। सोमवार को Amazon के शेयर 1.2% बढ़कर $226.97 हो गए। कंपनी गुरुवार को तीसरी तिमाही की कमाई की रिपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है।