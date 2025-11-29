Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ी संख्या में अपने ए-320 विमानों का सॉफ्टवेयर बदलेगी एयरबस, इंडिगो-एयर इंडिया समूह के विमान होंगे प्रभावित

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:08 AM (IST)

    उद्योग के सूत्रों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव कंपनी के लगभग 6,000 विमानों या दुनियाभर में आधे से अधिक बेड़े में किया जाएगा। भारत में, इंडिगो और एयर इंडिया समूह के 350 से ज़्यादा A320 परिवार के विमान इस अपग्रेड के लिए जमीन पर खड़े रहेंगे, जो 2-3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। अगले सोमवार या मंगलवार तक इनके उड़ान भरने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बड़ी संख्या में अपने ए-320 विमानों का सॉफ्टवेयर बदलेगी एयरबस (सांकेतिक तस्वीर)

    रॉयटर, पेरिस। यूरोप की विमानन कंपनी एयरबस ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने सबसे अधिक बिकने वाले ए-320 विमानों की एक बड़ी संख्या में तुरंत साफ्टवेयर बदलने का आदेश दे रही है।

    उद्योग के सूत्रों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव कंपनी के लगभग 6,000 विमानों या दुनियाभर में आधे से अधिक बेड़े में किया जाएगा। भारत में, इंडिगो और एयर इंडिया समूह के 350 से ज़्यादा A320 परिवार के विमान इस अपग्रेड के लिए जमीन पर खड़े रहेंगे, जो 2-3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। अगले सोमवार या मंगलवार तक इनके उड़ान भरने की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरबस ने कहा कि ए-320 विमान से जुड़ी एक हालिया घटना से पता चला है कि सूर्य के तीव्र विकिरण (इंटेंस सोलर रेडिएशन) से फ्लाइट कंट्रोल काम करने के लिए अहम डाटा खराब हो सकता है। इससे यात्रियों और ग्राहकों को संचालनगत परेशानियां हो सकती हैं।

    एयरबस ने कहा कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी इस संबंध में एक आपातकालीन उड़ान योग्यता निर्देश जारी करेगी। सूत्रों ने बताया कि इस कारण प्रभावित विमानों की कुछ समय के लिए ग्राउं¨डग करनी पड़ेगी।

    इस दौरान काफी दिक्कत होने की आशंका है क्योंकि यह काम अमेरिका में वर्ष के सबसे व्यस्त ट्रैवल वीकेंड से पहले हो रहा है। सैकड़ों विमानों का हार्डवेयर भी बदलना पड़ सकता है, जिससे वे हफ्तों तक सेवा से बाहर रह सकते हैं।