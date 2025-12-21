Language
    एयरबस की सप्लाई चेन में सुधार: सप्लियर्स की कठिनाइयों का मूल्यांकन, क्या है आगे की रणनीति?

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    एयरबस के एक वरिष्ठ कार्यकारी के अनुसार, कंपनी अपनी सप्लाई चेन में सुधार देख रही है और सप्लियर्स की कठिनाइयों को समझने के लिए उनका मूल्यांकन कर रही है ...और पढ़ें

    अपने बेड़े का विस्तार करने की कोशिश कर रही एयरलाइंस

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरबस के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा है कि कंपनी सप्लाई चेन में सुधार देख रही है और सप्लियर्स की कठिनाइयों को समझने के लिए उनका मूल्यांकन कर रही है ताकि आवश्यक समर्थन प्रदान किया जा सके।

    सप्लाई चेन की चुनौतियां

    सप्लाई चेन की बाधाएं, जो कई कारकों से उत्पन्न हुई हैं, जिनमें भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं शामिल हैं, विमान वितरण में देरी, रखरखाव कार्यों के समय में वृद्धि और पार्ट्स की कमी का कारण बन रही हैं, जब एयरलाइंस बढ़ते वायु यातायात की मांग को पूरा करने के लिए अपने बेड़े का विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं।

    एयरबस की रणनीति

    एयरबस एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष आनंद स्टेनली ने कहा, "2025 के संदर्भ में, हम अपनी सप्लाई चेन में सुधार देख रहे हैं। इस साल, हम हर स्तर पर सुधार देख रहे हैं और हम एयरबस के रूप में अपने वाणिज्यिक विमान उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं"।

    वॉचटॉवर की भूमिका

    एयरबस ने अपने सप्लियर्स का मूल्यांकन करने और उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए वॉचटॉवर बनाए हैं। स्टेनली ने कहा, "वॉचटॉवर एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम एयरबस में आंतरिक रूप से मुद्दों को संबोधित करने और सप्लियर्स को समर्थन प्रदान करने के लिए करते हैं, विशेष रूप से प्रदर्शन के क्षेत्र में"।

    एयरबस के अनुसार, सप्लाई चेन की बाधाएं वैश्विक एयरलाइन उद्योग को इस साल 11 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाएंगी, जिसमें अतिरिक्त ईंधन लागत, अतिरिक्त रखरखाव व्यय, बढ़ी हुई इंजन लीजिंग लागत और अधिशेष इन्वेंट्री होल्डिंग व्यय शामिल हैं।

