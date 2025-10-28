'फिर हमला हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब', पाकिस्तान को अफगानिस्तान की चेतावनी; विफल हो गई वार्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को साफ तौर पर चेताया है कि अगर फिर कोई हमला किया गया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। काबुल का यह कड़ा बयान तुर्किये के शहर इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच वार्ता विफल होने के बाद आया है।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर कई बार भीषण संघर्ष हुआ था, जिसके बाद तनाव दूर करने के लिए इस्तांबुल में पिछले तीन दिनों से दोनों पक्षों में वार्ता हो रही थी, लेकिन क्षेत्रीय मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद वार्ता बेनतीजा रही।

पाकिस्तान को दी चेतावनी अफगान मीडिया एरियाना न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान उन मांगों को रखने के बाद वार्ता से पीछे हट गया, जिन्हें अफगान प्रतिनिधिमंडल ने असंगत और अस्वीकार्य बताया। उसने उन सशस्त्र व्यक्तियों को वापस बुलाने और उन पर नियंत्रण की मांग शामिल थी, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। इसे अफगान पक्ष ने अस्वीकार कर दिया।

इसके साथ ही यह चेतावनी दी गई कि अगर पाकिस्तान अफगान धरती पर फिर हवाई हमले करता है तो अफगान बल इस्लामाबाद को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं। एरियाना न्यूज से बातचीत में अफगान गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने कहा कि उनका देश वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन वह सीमा पार हमलों को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

दोहा में वार्ता हुई थी वार्ता उन्होंने कहा, 'किसी भी हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए एक सबक होगा और दूसरों के लिए संदेश होगा।' रायटर के अनुसार, दोनों पक्षों ने वार्ता विफल होने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र ने कहा कि तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान पर अंकुश लगाने को लेकर प्रबिद्धता नहीं जताई।

इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोहा में वार्ता हुई थी। दोनों के बीच इस महीने उस समय संघर्ष भड़क गया था, जब पाकिस्तान ने काबुल समेत कई स्थानों पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में पाकिस्तानी तालिबान के बड़े आतंकियों को निशाना बनाया गया था।