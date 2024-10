तालिबान ने दिया अजीबोगरीब फरमान, जीवित चीजों की तस्वीरें दिखाने पर लगाया बैन, कहा-ये इस्लाम के खिलाफ

एक बार फिर से तालिबान का एक और अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। तालिबान ने एक कानून लागू किया है जिसमें मीडिया में जीवित प्राणियों की तस्वीरें दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुवार को तालिबान के नैतिकता कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया। सूचना मंत्रालय के अधिकारियों ने इस फैसले की घोषणा की।

एपी, इस्लामाबाद। तालिबान ने अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में एक अजीबोगरीब कानून लागू किया है, जिसमें मीडिया में जीवित प्राणियों की तस्वीरें दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुवार को तालिबान के नैतिकता कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश जारी किया गया।

सूचना मंत्रालय के अधिकारियों ने इस फैसले की घोषणा की, जिसमें इंसानों और जानवरों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक लगाने की बात कही गई है। खबरों के मुताबिक कानून को धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किए जाने की योजना है। अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद से ही तालिबान ने सख्त इस्लामी कानून लागू करना शुरु कर दिया था।

नए कानून की घोषणा पर Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice (PVPV) के प्रवक्ता सैफुल इस्लाम खैबर ने कहा कि यह कानून पूरे अफगानिस्तान में इसे धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। क्या है ये नया कानून? उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत लोगों को बताया जाएगा कि जीवित चीजों की तस्वीरें इस्लामी कानून के खिलाफ हैं। इसका पालन करने के लिए उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, खैबर ने जोर देकर कहा कि कानून के कार्यान्वयन में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं होगा और इसे केवल सलाह के रूप में पेश किया जाएगा।