पत्नी के अफेयर पर पति ने ठोका मुकदमा, प्रेमी को देना होगा 37 लाख रुपए मुआवजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक ताइवानी व्यक्ति को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद उसने कानूनी कार्रवाई की है। उसने भावनात्मक परेशानी और वैवाहिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए 800,000 युआन, यानी लगभग ₹1 करोड़, मुआवजे की मांग की।

मदरशिप और ईटी टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, वेई (बदला हुआ नाम) को नवंबर 2023 में अपनी पत्नी जी (बदला हुआ नाम) और उसकी कुलीग योंग के बीच आपत्तिजनक टेक्स्ट मैसेज मिले। मैसेज से पता चला कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे और वे एक-दूसरे को "पति-पत्नी" भी कहते थे।

अफेयर की शुरुआत कैसे हुई? वेई और जी की शादी साल 2006 में हुई। 15 साल से ज्यादा समय से दोनों शादी के रिश्ते में थे। 2022 में, जी का योंग के साथ अफेयर शुरू हुआ, जो उसी स्कूल में एक सीनियर पद पर काम करता था। योंग कथित तौर पर अकाउंटिंग डायरेक्टर थे, जबकि जी एक शिक्षिका थीं।

पति ने कोर्ट में दायर किया मुकदमा दोनों अक्सर होटलों में मिलते थे और अंतरंग संदेशों का आदान-प्रदान करते थे। वेई को अपनी पत्नी के फोन के जरिए इस संबंध का पता चला, जिसके बाद उसने योंग के खिलाफ भावनात्मक आघात का मुकदमा दायर किया।

कोर्ट ने 37 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा अदालत ने पत्नी से पति को 37 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा। मुकदमे के दौरान, अदालत ने पाया कि वेई ने संबंध का पता चलने से पहले ही भावनात्मक संकट के लक्षण दिखाए थे। योंग ने तर्क दिया कि उसे पता ही नहीं था कि जी शादीशुदा है। हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि योंग ने जानबूझकर वेई और जी की शादी में दखल दिया और वेई के वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन किया।