Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तुर्किये में भीषण विमान हादसा, लीबिया के सैन्य प्रमुख समेत पांच लोगों की मौत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:07 AM (IST)

    लीबिया के सैन्य प्रमुख और चार अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ले जा रहा एक निजी विमान मंगलवार को तुर्किये की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद द ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लीबिया के सैन्य प्रमुख और चार अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ले जा रहा एक निजी विमान मंगलवार को तुर्किये की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया , जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना का कारण विमान में तकनीकी खराबी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में लीबिया के सैन्य प्रमुख की जान चली गई है।

    तुर्किये के अधिकारियों ने बताया कि लीबियाई प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए अंकारा में था।