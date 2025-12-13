Language
    एक कार, कोई ट्रैफिक नहीं, फिर भी इंतजार..., दुबई का वीडियो क्यों हो रहा वायरल?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:29 PM (IST)

    दुबई में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कार बिना किसी ट्रैफिक के इंतजार करती दिख रही है। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर क ...और पढ़ें

    ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार का वीडियो वायरल। (Instagram- itsnehamirates)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक अकेली कार से रेड ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही है, जबकि कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें यूजर्स ने ट्रैफिक कानूनों के कड़ाई से पालन की तारीफ की है।

    दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला द्वारा शेयर किए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो ने इस अंतर को साफ तौर पर दिखाया है। नेहा जायसवाल द्वारा पोस्ट की गई इस क्लिप में सुबह 4 बजे एक लगभग खाली सड़क दिखाई दे रही है, जहां एक अकेली कार रेड ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही है, जबकि कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है।

    दुबई की अनुशासन की संस्कृति

    नेहा जायसवाल द्वारा पोस्ट की गई इस क्लिप में सुबह 4 बजे एक लगभग खाली सड़क दिखाई दे रही है, जहां एक अकेली कार धैर्य से रेड ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही है। वीडियो में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली मैसेज है, "इसीलिए दुबई सुबह 4 बजे भी अलग लगता है, नियम तो नियम होते हैं।"

     
     
     
    सोशल मीडिया पर रिएक्शन

    इस पोस्ट को अब तक 13,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ ला दी है। एक यूजर ने कहा, "समय मायने नहीं रखता। कैमरे सोते नहीं हैं," जबकि दूसरे ने मजाक में कहा, "हबीबी, मुंबई आओ।"

    यूजर्स को सबसे ज्यादा जिस बात ने प्रभावित किया, वह खाली सड़क नहीं थी, बल्कि अकेले ड्राइवर का रुकने और सिग्नल के हरा होने का इंतजार करने का फैसला था। कई लोगों के लिए, इस दृश्य ने दुबई की अनुशासन और नियमों के लगातार पालन की प्रतिष्ठा को बखूबी दिखाया, चाहे समय कुछ भी हो।

     