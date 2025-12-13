एक कार, कोई ट्रैफिक नहीं, फिर भी इंतजार..., दुबई का वीडियो क्यों हो रहा वायरल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक अकेली कार से रेड ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही है, जबकि कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें यूजर्स ने ट्रैफिक कानूनों के कड़ाई से पालन की तारीफ की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला द्वारा शेयर किए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो ने इस अंतर को साफ तौर पर दिखाया है। नेहा जायसवाल द्वारा पोस्ट की गई इस क्लिप में सुबह 4 बजे एक लगभग खाली सड़क दिखाई दे रही है, जहां एक अकेली कार रेड ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही है, जबकि कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है।

दुबई की अनुशासन की संस्कृति नेहा जायसवाल द्वारा पोस्ट की गई इस क्लिप में सुबह 4 बजे एक लगभग खाली सड़क दिखाई दे रही है, जहां एक अकेली कार धैर्य से रेड ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रही है। वीडियो में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली मैसेज है, "इसीलिए दुबई सुबह 4 बजे भी अलग लगता है, नियम तो नियम होते हैं।"