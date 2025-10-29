ब्राजील में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 60 की मौत

रॉयटर, रियो डी जेनेरियो। संगठित अपराध के खिलाफ मंगलवार को पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें चार पुलिस अधिकारियों समेत 60 लोग मारे गए। ग्लोबोन्यूज और सीएनएन ब्राजील के मुताबिक मरनेवालों की संख्या बढ़ सकती है।

बताया जाता है कि ब्राजील में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कोप30 के लिए शहर में व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इस सिलसिले में नार्को आतंकवाद पर भी नकेल कसी जा रही है।

गवर्नर क्लाडियो कैस्त्रो ने इंटरनेट मीडिया पर बताया कि इसी सिलसिले में पुलिस ने अभियान छेड़ा है। इसमें 2500 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। इसमें शहर की तमाम घनी बस्तियों से ड्रग तस्करों को पकड़ा जा रहा है।

गवर्नर ने बताया कि अगले हफ्ते वैश्विक मेयरों का भी शिखर सम्मेलन सी40 आयोजित होनेवाला है और साथ ही प्रस विलियम का अर्थशाट पुरस्कार वितरण समारोह भी होनेवाला है। ऐसे में शहर को ड्रग तस्करों से सुरक्षित बनाने की कवायद की जा रही है। बताया जाता है कि पुलिस के साथ हिंसक झड़प की घटनाए आनेवाले दिनों में बढ़ सकती हैं।