तुर्किए में 6.1 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके से दहशत, कई इमारतें ढहीं
तुर्किए के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पहले से क्षतिग्रस्त इमारतें गिर गईं। हालांकि, किसी की जान नहीं गई, पर 22 लोग घायल हुए। भूकंप का केंद्र सिंदिरगी शहर था और झटके इस्तांबुल तक महसूस किए गए। लोग डर के कारण घरों से बाहर रात बिता रहे हैं। तुर्किए में भ्रंश रेखाओं के कारण भूकंप का खतरा बना रहता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तुर्किए के बालिकेसिर प्रांत में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को 6.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया। इससे पहले के भूकंप में क्षतिग्रस्त तीन इमारतें ढह गईं। हालांकि गनीमत है कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है।
भूकंप का केंद्र सिंदिरगी शहर था। यह रात 10:48 बजे 6 किलोमीटर गहराई पर आया। इसके बाद कई झटके महसूस किए गए। इस्तांबुल, बुरसा, मनीसा और इजमिर में भी जमीन कांपने लगी।
22 लोग हुए घायल
सिंदिरगी में तीन खाली इमारतें और एक दो मंजिला दुकान गिर गई। ये पहले से क्षतिग्रस्त थीं। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने यह जानकारी दी। भूकंप से 22 लोग घायल हो गए। बालिकेसिर के गवर्नर इस्माइल उस्ताओग्लू ने बताया कि मौत का कोई मामला नहीं मिला।
लोगों में मन में बैठ गया है डर
कई लोग घर लौटने से डर रहे हैं। बाहर ही रात गुजार रहे हैं। इस बीच कई शहरों में बारिश भी शुरू हो गई है। मस्जिदें, स्कूल और स्पोर्ट्स हॉल खुले रखे गए हैं। सिंदिरगी में अगस्त में भी 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। तब एक की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। उसके बाद छोटे झटके लग रहे थे।
तुर्किए में भूकंप का खतरा क्यों रहता है?
तुर्की बड़ी भ्रंश रेखाओं पर है। इस वजह से वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। 2023 में 7.8 तीव्रता के भूकंप से 53,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद से लोगों के मन से भूकंप का डर अबतक नहीं गया है।
