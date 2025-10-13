दक्षिण अफ्रीका में बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 42 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका में रविवार को लुईस ट्रिचर्ड्ट के पास एन1 राजमार्ग पर एक बस पहाड़ी दर्रे से नीचे गिर गई, जिससे 42 लोगों की मौत हो गई। यह बस ईस्टर्न केप से आ रही थी और इसमें जिम्बाब्वे तथा मलावी के नागरिक सवार थे जो अपने गृह देशों की यात्रा कर रहे थे।

