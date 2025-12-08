'खाने के पैसे नहीं, लेकिन मस्जिद बनवाते हैं' सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अल-असद का वीडियो वायरल, पुतिन का भी उड़ाया मजाक
सोशल मीडिया पर सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने देश के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। वीडियो में, असद क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह अपने देश के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। वीडियो में असद को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पर टिप्पणी करते भी सुना जा सकता है। यह वीडियो कब का है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
वीडियो में बशर अल असद और उनकी पूर्व सलाहकार लूना अल-शिबल के बीच हुई प्राइवेट बातचीत रिकॉर्ड है। लूना अल-शिबल की 2024 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। अल अरबिया नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किए गए हैं।
अपने देश के लोगों का उड़ाया मजाक
एक क्लिप में बशर अल-असद अपने देश के लोगों का मजाक उड़ाते हुए सुने जा सकते हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि ये लोग मस्जिदों पर खर्च करते हैं, लेकिन अपने लिए खाना भी नहीं खरीद सकते। अन्य वीडियो में वह सीरिया की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे शर्म नहीं आती, बल्कि घिन आती है।
🚨‼️A highly controversial video— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) December 6, 2025
Al Arabiya channel obtained a leaked recording of Syrian President Bashar al-Assad during a conversation with his advisor, Luna al-Shibl.
Luma al-Shibl asks Assad: "What should we say as we leave Ghouta...?"
Bashar al-Assad replies: "May God… pic.twitter.com/bHVFNGPBXk
वीडियो में बशर अल असद को पुतिन का मजाक उड़ाते हुए भी सुना जा सकता है। असद ने कहा कि पुतिन फूले हुए से लगते हैं। असद कहते हैं कि यह कॉस्मेटिक रिएक्शन के कारण हुआ है। वीडियो जारी करने वाले अल अरबिया का दावा है कि यह सामग्री राष्ट्रपति भवन के अंदर एक लिफाफे में रखी गई थी, जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा था।
बता दें कि सीरिया में अहमद अल-शारा के नेतृत्व वाले विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद बशर अल-असद भागकर रूस चले गए थे। असद के परिवार ने करीब 54 साल कर सीरिया पर शासन किया था। सीरिया में चले गृह युद्ध के बाद अब तक लाखों लोग बेघर हो गए और लाखों की जान चली गई।
