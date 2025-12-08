'खाने के पैसे नहीं, लेकिन मस्जिद बनवाते हैं' सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अल-असद का वीडियो वायरल, पुतिन का भी उड़ाया मजाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह अपने देश के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। वीडियो में असद को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पर टिप्पणी करते भी सुना जा सकता है। यह वीडियो कब का है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में बशर अल असद और उनकी पूर्व सलाहकार लूना अल-शिबल के बीच हुई प्राइवेट बातचीत रिकॉर्ड है। लूना अल-शिबल की 2024 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। अल अरबिया नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किए गए हैं।

अपने देश के लोगों का उड़ाया मजाक एक क्लिप में बशर अल-असद अपने देश के लोगों का मजाक उड़ाते हुए सुने जा सकते हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि ये लोग मस्जिदों पर खर्च करते हैं, लेकिन अपने लिए खाना भी नहीं खरीद सकते। अन्य वीडियो में वह सीरिया की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे शर्म नहीं आती, बल्कि घिन आती है।