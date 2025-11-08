नेतन्याहू के खिलाफ तुर्किए ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, इजरायल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया
तुर्किए ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिननेतन्याहू और उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सूचीबद्ध 37 संदिग्धों में इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामारबेन-ग्वीर और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर शामिल हैं।
एएफपी, अंकारा। तुर्किए ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सूचीबद्ध 37 संदिग्धों में इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर शामिल हैं।
तुर्किए ने इजरायल पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया है, जिसे इजरायल ने गाजा में व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया है।
बयान में 'तुर्किए-फलस्तीनी मैत्री अस्पताल' का भी उल्लेख किया गया है, जिसे तुर्किए ने गाजा पट्टी में बनाया था और जिस पर मार्च में इजरायल ने बमबारी की थी।
पिछले वर्ष तुर्किए ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए दक्षिण अफ्रीका के मामले में अपना समर्थन दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की क्षेत्रीय शांति योजना के तहत 10 अक्टूबर से तबाह फलस्तीनी क्षेत्र में एक नाजुक युद्धविराम लागू है।
इजराइल ने इस वारंट को पीआर स्टंट करार दिया। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने एक्स पर कहा कि इजरायल तानाशाहएर्दोआन के नवीनतम पीआर स्टंट को दृढ़ता से अस्वीकार करता है।
