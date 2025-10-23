Language
    '...तो अमेरिकी समर्थन खो देगा', वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर ट्रंप ने इजरायल को चेताया

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा करता है, तो उसे अमेरिकी समर्थन खोना पड़ेगा। उन्होंने अरब देशों के समर्थन की बात भी कही। ट्रंप ने अब्राहम समझौते में सऊदी अरब के शामिल होने की उम्मीद जताई और ईरान की परमाणु समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर निर्णय लेने की बात कही।

    Hero Image

    वेस्ट बैंक पर कब्जा तो समर्थन खत्म: ट्रंप। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर इजरायल पश्चिमी तट पर वापस कब्जा करता है, तो वह पूरी तरह से अमेरिकी समर्थन को खो देगा।

    एनडीटीवी की खबर के मुताबिक ट्रंप ने ये बयान 15 अक्टूबर को टाइम मैगजीन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दिया। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने किसी भी विलय के खिलाफ चेतावनी दी है।

    वेस्ट बैंक पर कब्जा तो समर्थन खत्म: ट्रंप

    ट्रंप से जब ये पूछा गया कि अगर इजरायल ऐसा करता है तो इसके क्या परिणाम होगा, तो इसपर उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने अरब देशों से वादा किया था और अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हमें अरब देशों का भरपूर समर्थन मिला है। अगर ऐसा हुआ तो इजरायल अमेरिका से अपना पूरा समर्थन खो देगा।"

    सऊदी अरब अब्राहम समझौते में होगा शामिल

    ट्रंप ने टाइम मैगजीन को यह भी बताया कि उनका मानना है कि सऊदी अरब इस साल के अंत तक अब्राहम समझौते में शामिल हो जाएगा, जो इजरायल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।'' जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि सऊदी अरब इसमें शामिल होगा, तो उन्होंने कहा, "हां, मैं मानता हूं।

    फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर निर्णय लेंगे ट्रंप

    ईरान के परमाणु कार्यक्रम हमले का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, ''देखिए, उनके पास गाजा और इरान की समस्या थी। अब ये दोनों ही खत्म हो गई है," इसके बाद ट्रंप ने कहा कि वह इस बारे में निर्णय लेंगे कि क्या इजरायल को शांति प्रयासों के तहत हाई-प्रोफाइल फ़िलिस्तीनी कैदी मारवान बरघौती को रिहा करना चाहिए या नहीं?

    इजरायली सांसदों का मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट

    गौतलब है कि ट्रंप ने हाल के दिनों में कई शीर्ष अधिकारियों को इजरायल भेजा है ताकि इस महीने की शुरुआत में उनके द्वारा कराए गए गाजा युद्धविराम को मजबूत किया जा सके। लेकिन जैसे ही वेंस और रुबियो अपनी तीन दिवसीय यात्रा समाप्त कर वापस पहुंचे तो इजरायली सांसदों ने वेस्ट बैंक के विलय का मार्ग प्रशस्त करने वाले दो विधेयक संसद में पेश कर दी। इजरायली सांसदों के इस कदम पर वेंस ने कहा कि यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट था और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अपमानजनक मानता हूं।"