इजरायल से बमबारी रोकने की अपील, हमास ने भी माना प्रस्ताव... ट्रंप के पीस प्लान के बाद गाजा में क्या होगा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने और अमेरिकी शांति योजना के कुछ प्रमुख हिस्सों को स्वीकार करने के बाद, इजराइल से गाजा पर बमबारी रोकने का आग्रह किया है। यह एक ऐसा बदलाव है जिसका मतलब हो सकता है कि दो साल पुराना युद्ध आखिरकार समाप्त होने वाला है।

इजराइल ने घोषणा की है कि वह योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन पर काम करेगा, जिसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन यात्रा के दौरान मंजूरी दी थी। अभी भी खतरा बरकरार ट्रंप की योजना को लागू करने की सटीक समय-सीमा अभी भी स्पष्ट नहीं है, गाजा की तबाही के कारण कुछ रसद व्यवस्थाएं समस्याग्रस्त साबित हो सकती हैं, और हमास के निरस्त्रीकरण और इजराइल की वापसी जैसे मुद्दे अभी भी अनसुलझे प्रतीत होते हैं।

युद्ध के दौरान हुए पिछले युद्धविराम इजराइल द्वारा अपने आक्रमण को फिर से शुरू करने और लड़ाई फिर से शुरू करने के साथ समाप्त हो गए। बंदूकें कब शांत हो सकती हैं? ट्रंप द्वारा इजराइली बमबारी रोकने की मांग के बाद, गाजा निवासियों ने शुरुआती घंटों में गाजा शहर पर भारी बमबारी की सूचना दी, जो कि एक तीव्र इजराइली हमले का केंद्र रहा है। निवासियों का कहना है कि तब से हवाई हमलों और अन्य गोलाबारी में नाटकीय रूप से कमी आई है, कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत शांति रही है और केवल कभी-कभार ही विस्फोट हुए हैं।

क्या युद्ध आखिरकार समाप्ति की ओर है? ट्रंप ने कहा है कि वह इस 20-सूत्रीय योजना के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए दृढ़ हैं, उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा, "यह केवल गाजा के बारे में नहीं है; यह मध्य पूर्व में लंबे समय से प्रतीक्षित शांति के बारे में है।"

लेकिन यह समझौता पिछले युद्धविराम प्रयासों के बाद हुआ है। एक 2023 में युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद और दूसरा इस साल की शुरुआत में जो युद्ध के फिर से भड़कने से कुछ हफ्ते पहले ही समाप्त हो गए थे।

आगे क्या होगा? ट्रंप की योजना में कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं दी गई थी। योजना में कहा गया था कि दोनों पक्षों के प्रस्ताव पर सहमत होते ही युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। हालांकि, हमास ने सभी 20 बिंदुओं को मंजूरी नहीं दी, और कहा कि वह "मध्यस्थों के माध्यम से, इस प्रक्रिया के विवरण पर चर्चा करने के लिए बातचीत में शामिल होगा"।

योजना में कहा गया था कि सभी बंधकों, जीवित और मृत, को इजराइल द्वारा समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर रिहा किया जाना था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि 72 घंटे की समय-सीमा कब शुरू होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने हमास के जवाब देने से कई दिन पहले ही इस समय-सीमा पर सहमति जताई थी।

इसमें रसद संबंधी चुनौतियां भी हो सकती हैं। हमास के करीबी सूत्रों का कहना है कि जीवित बंधकों को सौंपना अपेक्षाकृत आसान साबित हो सकता है, लेकिन गाजा के मलबे के बीच मृत बंधकों के शवों को निकालने में कुछ दिनों से ज्यादा समय लग सकता है।

इजराइल का कहना है कि अक्टूबर 2023 के हमले में हमास द्वारा पकड़े गए 251 बंधकों में से 48 गाजा में बचे हैं, जिनमें से 20 जीवित हैं। हमास और इजराइल के संभावित राजनीतिक समीकरण क्या हैं? इजराइल और हमास दोनों ही ट्रंप के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाने पर आमादा हैं, लेकिन उनके अपने राजनीतिक समीकरण हैं। नेतन्याहू के लिए, इस योजना पर सहमति शायद इस सोच पर आधारित है कि वह ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इजराइल का महत्वपूर्ण सहयोगी है, उसके साथ-साथ अपने धार्मिक राष्ट्रवादी गठबंधन सहयोगियों को भी कम से कम रियायत दे सकें ताकि वे उनसे दूर न हो जाएं, जो फलस्तीनियों के साथ किसी भी समझौते के कट्टर विरोधी रहे हैं और लंबे समय से युद्ध जारी रखने पर जोर दे रहे हैं।

इस बीच, हमास की प्रतिक्रिया, जिसमें बंधकों को रिहा करने पर सहमति तो शामिल है, लेकिन कई मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया गया है, उन्होंने तत्काल ध्यान अन्य पक्षों पर केंद्रित करने में मदद की है, जिनमें युद्ध के दौरान वार्ता में शामिल अरब मध्यस्थ, जैसे कि कतर और मिस्र, या अन्य अरब या इस्लामी राज्य शामिल हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति पर संघर्ष समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं, ऐसा इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विश्लेषक अमजद इराकी ने कहा।

ट्रंप की योजना पर हमास की प्रतिक्रिया बंधकों की रिहाई: हमास ने कहा कि वह योजना में दिए गए आदान-प्रदान के फॉर्मूले के अनुसार गाजा में जीवित और मृत, दोनों तरह के इजराइली बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन उसने आदान-प्रदान को लागू करने के लिए आवश्यक क्षेत्रीय परिस्थितियों का उल्लेख किया, बिना यह बताए कि वे शर्तें क्या थीं।

इजराइली वापसी: हमास ने कहा कि उसने युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा को स्वीकार कर लिया है और एन्क्लेव से इजराइल की पूर्ण वापसी का उल्लेख किया है, जबकि योजना में कहा गया है कि इजराइली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस जाएगी और चरणबद्ध वापसी का भी उल्लेख किया गया है।

भावी शासन: 2007 से गाजा पर शासन कर रहे हमास ने कहा कि वह गाजा के प्रशासन को फलस्तीनी, अरब और इस्लामी समर्थन वाले एक फलस्तीनी तकनीकी प्राधिकरण को सौंप देगा, जबकि ट्रंप की योजना में कहा गया था कि फलस्तीनी तकनीकी प्रशासन की देखरेख एक नए अंतरराष्ट्रीय संक्रमणकालीन निकाय द्वारा की जाएगी, जिसका नेतृत्व ट्रंप करेंगे और जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे अन्य लोग भी शामिल होंगे।