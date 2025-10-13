'दुनिया को एक नहीं, कई ट्रंप की जरूरत', इजरायली संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ में पढ़े गए कसीदे
इजरायल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया। इजरायली संसद में ट्रंप के पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सांसदों ने 'गाजा शांति समझौते' में ट्रंप की भूमिका की सराहना की और उन्हें यहूदी इतिहास का दिग्गज बताया। इजरायल ने अगले साल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का भी प्रस्ताव रखा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का इजरायल की संसद में भव्य स्वागत हुआ। ट्रंप का संसद में उनके भाषण से पहले इजरायली सांसदों ने खड़े होकर तालियों के साथ अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को और अधिक ट्रंप कि जरूरत है। बता दें सोमवार को हमास ने 'गाजा शांति समझौते' के तहत सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया है।
ट्रंप सोमवार को एयर फ़ोर्स से तेल अवीव पहुंचे जहां रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप यरुशलम में इज़राइली संसद में 'गाजा शांति' की अपनी योजनाओं पर भाषण देने के बाद युद्धविराम योजना बनाने के लिए आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए मिस्र जाएंगे।
कई मिनटों तक बजती रही तालियां
ट्रंप के इजरायली संसद में पहुंचते ही तालियां बजनी शुरू हो गई। तालियों कि गड़गड़ाहट कई मिनटों तक जारी रही। इस यात्रा पर ट्रंप के साथ उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनर और बेटी इवांका भी आये थे। इजरायली सांसद के अध्यक्ष ओहाना ने कहा कि ट्रम्प केवल एक अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, बल्कि यहूदी इतिहास के भी दिग्गज रहे हैं। जिनके सामान किसी को खोजने के लिए हमें समय में ढाई सौ साल पीछे जाना होगा, महान साइरस के दौर में।" छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान साइरस ने यहूदियों को इजरायल लौटने और यरूशलम में दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी थी।
नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन
ओहाना ने आगे कहा कि दुनिया को अब ऐसे तुष्टीकरणवादियों की ज़रूरत नहीं है जो मगरमच्छ को इस उम्मीद में खाना खिलाते हैं कि उन्हें सबसे आखिर में खाया जाएगा, जैसा कि हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा में देखा है, बल्कि दुनिया को अब ऐसे और नेताओं की ज़रूरत है जो बहादुर, दृढ़, मज़बूत और निडर हों। दुनिया को और ट्रंप की ज़रूरत है।" इसके साथ ही इजरायल ने अगले साल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही।
VIDEO | Jerusalem: A Knesset member was expelled immediately from the hall after disrupting US President Donald Trump’s address to the Israeli parliament.— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2025
“That was very efficient,” says Trump.#GazaPeacePlan #IsraelHamas #DonaldTrump
(Source: Third party)
(Full video… pic.twitter.com/f6WBCezLGe
