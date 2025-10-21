Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Syria: गृह युद्ध की आग में झुलसे देश को वापस बनाने में लगेंगे 1900 लाख करोड़, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:16 PM (IST)

    विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में 216 अरब डॉलर का खर्च आएगा। 2011 में शुरू हुए इस युद्ध ने देश के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान अलेप्पो और दमिश्क प्रांतों में हुआ। सीरियाई वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है ताकि देश को फिर से खड़ा किया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीरिया पुनर्निर्माण में 216 अरब डॉलर का खर्च

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 13 साल चले गृह युद्ध के बाद देश को फिर से खड़ा करने में 216 अरब डॉलर यानी ( 1900 लाख करोड़ रुपए) का खर्चा आ सकता है। सीरिया में लंबे समय तक शासक रहे बशर अल-असद की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया का पुनर्निर्माण अधिकारियों की सबसे बड़ी चुनौती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्व बैंक ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा, "तेरह सालों से अधिक समय तक चले संघर्ष के बाद सीरिया के पुनर्निर्माण की लागत 216 बिलियन डॉलर आंकी गई है।" रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसमें 2011 से 2024 तक की अवधि में चले युद्ध के विनाशकारी परिणामों को शामिल किया गया है।

    कैसे शुरू हुआ सीरिया में गृह युद्ध?

    सीरिया में गृह युद्ध साल 2011 शुरू हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-असद के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोग विरोध करने सड़कों पर उतर आयें। ये प्रदर्शन जल्द ही उग्र होता चला गया और धीरे-धीरे सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। दिसंबर में बगावती समूह ने असद की सत्ता को उखाड़ फेका।

    गृहयुद्ध के विनाशकारी प्रभाव?

    इस संघर्ष ने देश के बड़े हिस्से को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। बुनियादी ढांचे जैसे- बिजली ग्रिड, भवन, सरकारी आवास और परिवहन और व्यापार को बहुत नुक्सान पहुँचाया। विश्व बैंक ने बताया कि देश को फिर से बनाने में करीब 216 असब डॉलर की जरूरत पड़ेगी।

    किस क्षेत्र को पहुंचा सबसे ज्यादा नुकसान?

    वर्ल्ड बैंक के अनुसार, सीरियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर को करीब 82 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा सरकारी आवास, आवासीय भवन को 75 अरब डॉलर का नुक्सान हुआ है। वहीं बात गैर आवासीय स्थानों का किया जाए तो ये आंकड़ा करीब 59 डॉलर के पार है। सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क प्रांत में सबसे ज्यादा संघर्ष हुए जिसके चलते यहां बड़ी मात्र में नुकसान हुआ।

    सीरियाई वित्त मंत्री मोहम्मद बरनीह की अपील

    सीरियाई वित्त मंत्री मोहम्मद बरनीह ने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में विनाश के व्यापक पैमाने और पुनर्निर्माण की आगामी लागत का एक महत्वपूर्ण आधार दिया है. अब जरुरी है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय सीरिया को आवश्यक बुनियादी ढांचे को बहाल करने, समुदायों को फिर से बनाने और लोगों के भविष्य के लिए समर्थन जुटाए।"

     